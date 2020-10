Nieoficjalnie: zakaz wesel i zamknięcie sklepów monopolowych po 19! To możliwe nowe obostrzenia

Jak ustalił Polsat News, rząd planuje wprowadzić nowe obostrzenia w związku z nasilającą się pandemią koronawirusa. Portal poznał założenia i pomysły, jakie padały na rozmowach pomiędzy przedstawicielami rządu, wojewodami i samorządowcami. Wygląda na to, że rozważanych jest kilka koncepcji, które mogą wzbudzić kontrowersje.

Zobacz także: Koronawirus: Polska przegrała walkę z pandemią? Dramatyczna wizja specjalisty: "Musimy nie doprowadzić do upadku opieki zdrowotnej"

Pandemia koronawirusa w Polsce niestety nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie - nabiera na sile. Od kilku tygodni odnotowujemy gwałtowny przyrost zakażeń, a w środę 14. października padł kolejny rekord - aż 6525 nowych przypadków zachorowań i 116 zgonów w ciągu zaledwie jednej doby. Rząd oczywiście chce podjąć kolejne kroki w walce z koronawirusem i planuje kolejne obostrzenia.

Według informacji uzyskanych przez portal Polsat News, padło kilka propozycji możliwych dodatkowych obostrzeń, nad którymi zastanawiają się rządzący.

Zakaz wesel

Jedną z propozycji jest całkowity zakaz organizacji imprez okolicznościowych jak wesela, nawet przy ograniczonej liczbie gości. Według informacji uzyskanych przez portal Polsat News na posiedzeniu zastanawiano się, czy takim zakazem objąć cały kraj, czy tylko tzw. czerwone strefy.

Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 19

Kolejna rozważana zmiana to zakaz funkcjonowania sklepów monopolowych po godzinie 19 oraz stref z alkoholem na stacjach benzynowych po tej godzinie. Z danych i analiz podobno wynika, że taki ruch ograniczyłby spotkania towarzyskie, a to przyczyniłoby się do spadku rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Inne propozycje obostrzeń:

- Nauczanie zdalne dla uczniów powyżej 12. roku życia

- Rozgrywki meczowe bez udziału publiczności

- Czasowe wyłączenie targowisk

- Ograniczenie organizacji zgromadzeń i manifestacji do 10 osób

- Funkcjonowanie barów, klubów i restauracji tylko do godziny 21

Ale uwaga: Portal Polsat News zaznacza, że na ten moment są to tylko rozważane koncepcje, a nie oficjalne decyzje.

Czy to możliwe, że niedługo po godzinie 19 nie będziemy mogli kupić alkoholu? To jeden z pomysłów obostrzeń, który padł na rozmowach pomiędzy przedstawicielami rządu, wojewodami i samorządowcami - ustalił Polsat News.

east news

Rządzący rozważają również wprowadzenie całkowitego zakazu organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela. Czy tak się stanie? Oficjalne decyzje poznamy pewnie za kilka dni.