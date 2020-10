Koronawirus: Polska przegrała walkę z pandemią? Dramatyczna wizja specjalisty: "Musimy nie doprowadzić do upadku opieki zdrowotnej"

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, a co gorsza, nabiera na sile. Od kilku tygodni odnotowujemy znaczący przyrost dziennych zachorowań, który oscyluje w granicach 5000 przypadków na dobę. Specjalista medycyny ratunkowej, lek. Patryk Konieczka, szef SOR w HCP i wiceprezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej uważa, że jesteśmy krok za koronawirusem i przegrywamy walkę z pandemią. Jego zdaniem wkrótce możemy odnotowywać nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych przypadków dziennie! Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły.

Koronawirus. Polska przegrała walkę z pandemią? Zdaniem specjalisty wkrótce czeka nas nawet dziesiątki tysięcy zakażeń dziennie!

Tak źle jeszcze nie było. Koronawirus w Polsce niestety zbiera coraz większe żniwo. Wielu z nas zastanawia się, co dalej? Jak będą wyglądały najbliższe tygodnie, miesiące, lata... Niestety eksperci nie mają dobrych informacji. Jak podaje Polska Times, zdaniem niektórych specjalistów wkrótce możemy dojść nawet do 200 tysięcy dziennych zakażeń! To naprawdę bardzo pesymistyczna wizja, ale zdaniem lekarza Patryka Konieczki, Polska przegrywa walkę z pandemią. W wywiadzie dla Polska Times specjalista stwierdził, żenie jesteśmy już w stanie skutecznie opanować koronawirusa.

Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że jesteśmy krok za pandemią koronawirusa. Przegraliśmy. Skala zakażeń wzrasta, potrzeby szpitali są coraz większe i rosną w zastraszająco szybkim tempie, a system opieki zdrowotnej jest coraz bardziej niewydolny - powiedział Patryk Konieczka w wywiadzie dla Polska Times.

Według eksperta, już teraz sytuacja wygląda u nas tak, jak kilka miesięcy temu we Włoszech. Niedługo możemy odnotowywać nawet kilkadziesiąt tysięcy nowych zakażeń dziennie.

Z dnia na dzień skala zakażeń zwiększyła się dwukrotnie, trzykrotnie. Z tygodnia na tydzień zajęte zostały w szpitalach prawie wszystkie respiratory. Za chwilę dzienny przyrost zakażeń możemy odnotowywać w skali dziesiątek tysięcy. Jesteśmy na tej górce, na której Włosi byli w lutym czy marcu.

Patryk Konieczka w rozmowie dla Polska Times stwierdził również, że musimy zrobić wszystko, aby mimo całej trudnej sytuacji związanej z COVID-19, nie doprowadzić jednocześnie do upadku opieki zdrowotnej.

Cały czas tkwimy w przekonaniu, że jesteśmy w stanie opanować pandemię koronawirusa, że jesteśmy w stanie ustalić kto z kim miał kontakt, gdzie jest źródło zakażenia, że możemy wygasić wszystkie ogniska choroby. No nie jesteśmy. [...] Musimy przede wszystkim nie doprowadzić do upadku opieki zdrowotnej w zakresach niezwiązanych z COVID-19, tak jak się to teraz dzieje. [...] Musimy leczyć chorych z zapaleniem wyrostka robaczkowego, z bólem głowy, złamaniem biodra, zawałem czy udarem, niezależnie od tego czy koronawirus jest, czy go nie ma. Myślę, że dojdziemy w pewnym momencie do etapu, że w każdym szpitalu będziemy musieli mieć tzw. oddział COVID-owy, gdzie będzie strefa zakaźna, a pacjenci będą podzieleni - powiedział specjalista medycyny ratunkowej, lek. Patryk Konieczka.

Jak widać sytuacja w naszym kraju jest niezwykle trudna, a rządzący i Ministerstwo Zdrowia będą musieli sprostać wielu wyzwaniom. Miejmy jednak nadzieję, że mimo wszystko nie dojdzie do najczarniejszego scenariusza i w Polsce nie będzie przybywać po kilkadziesiąt tysięcy zachorowań dziennie...

