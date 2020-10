Młodsi uczniowie również wrócą do nauczania zdalnego?! Jest komentarz

Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych wkrótce dołączą do swoich starszych kolegów i również będą uczuć się zdalnie? Jest komentarz ministra edukacji i nauki! Przemysław Czarnek w jednym z wywiadów odpowiedział na pytanie, czy władze rozważają teraz powrót wszystkich dzieci do nauczania zdalnego.

Co z najmłodszymi uczniami?

W związku z pandemią koronawirusa i rosnącą liczbą zakażeń w ostatnich tygodniach władze w Polsce wprowadziły wiele obostrzeń. Od kilku dni cała Polska znajduje się w strefie czerwonej w której obowiązuje m.in. zakaz organizowania wesel, ograniczenie działalności restauracji czy ograniczenia przemieszczania się dla seniorów powyżej 70. roku życia oraz dla młodzieży poniżej 16. roku życia.

Od 24 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych wrócili do nauczania zdalnego - taka forma nauczania ma funkcjonować do 8 listopada. Stacjonarnie nadal uczą się dzieci z klas I-III klas podstawowych. Czy to się wkrótce zmieni? Czy najmłodsi uczniowie również będą korzystać z nauki zdalnej?

Minister edukacji i nauki rozwiał wątpliwości w tej sprawie!

Na ten moment nie. Nie ma takiej potrzeby, również dlatego, że zgodnie z wszystkimi danymi statystycznymi i opiniami ekspertów, specjalistów najmniej narażeni na zarażanie się i również najmniej narażeni na to, że będą przenosić koronawirusa są dzieci w wieku do 10, do 12 roku życia, do 10 roku w szczególności. Dlatego klasy I-III zostają w szkołach - Przemysław Czarnek powiedział w TVP Info.

Minister edukacji i nauki odpowiedział również, czy nauczanie zdalne dla starszych uczniów, które jest zaplanowane do 8 listopada, może trwać dłużej.

To będzie trwało tak długo, jak będzie konieczne ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów, naszych nauczycieli, pracowników oświaty, naszych studentów, naszych profesorów. Ale też tak długo, jak będzie to konieczne do tego, by zahamować wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce i zniwelować jego liczbę. To jest bardzo potrzebne dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, do tego byśmy się ustrzegli tych wszystkich negatywnych konsekwencji pandemii koronawirusa, które widzimy w innych krajach - przyznał w rozmowie z TVP Info.

Waszym zdaniem najmłodsi uczniowie również powinni uczyć się zdalnie?

Minister edykacji i nauki rozwiał wątpliwości w sprawie ewentualnej nauki zdalnej w klasach I-III.

Na chwilę obecną władze nie planują wprowadzenia nauczania zdalnego dla najmłodszych uczniów.