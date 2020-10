Nieoficjalnie: Rząd jednak rozważa wprowadzenie lockdownu? Ten termin jest nieprzypadkowy!

Czy Polsce grozi drugi lockdown? To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu Polaków. Podczas konferencji, która odbyła się 29. października na Stadionie Narodowym, gdzie powstał szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19, Mateusz Morawiecki powiedział:

Nie chcemy zamykać całkowicie gospodarki tak długo, jak to będzie możliwe . [...] Ograniczmy nasze kontakty tak szybko, jak to możliwe. Apeluję o przestrzeganie tych zasad, żeby nadzieja wróciła z powrotem. Musimy "zdusić" tę drugą falę.

Jednak jak nieoficjalnie informuje Gazeta Wyborcza, rząd szykuje się na scenariusz z wiosny tego roku. Według rozmówców dziennika wiadomo, jaki może być termin wprowadzenia drugiego lockdownu. Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: Nie wierzycie w pandemię? TO pokazuje, jak groźny jest koronawirus!

Pandemia koronawirusa w Polsce w dalszym ciągu nabiera na sile. Pomimo ponownego wprowadzenia wielu obostrzeń, liczba zachorowań wciąż rośnie. W przeciągu ostatnich kilkunastu dni przybyło aż 100 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem, potwierdzonych testami. Co dalej? Czy czeka nas powtórka z wiosny? Jak informuje Gazeta Wyborcza, rządzący poważnie zastanawiają się nad wprowadzeniem drugiego lockdownu.

Jak informuje dziennik, do ponownego lockdownu może dojść w połowie listopada, a ten termin jest nieprzypadkowy. W przyszłym tygodniu eksperci będą analizować, jak zadziałały obostrzenia, które zostały wprowadzone tydzień temu. Potem potrzeba kolejnych dziesięciu dni, aby zobaczyć, jak na skalę zachorowań wpływają również protesty, które od ponad tygodnia trwają w całej Polsce.

Współpracownik premiera wyjaśnia Gazecie Wyborczej, że już w tej chwili mamy pełzający lockdown - zamknięte są baseny, restauracje, branża fitness.

To tylko wzmaga niepokój społeczny, ludzie wydają mniej pieniędzy, co może doprowadzić do większego kryzysu niż dwa, trzy tygodnie twardego lockdownu - mówi współpracownik Mateusza Morawieckiego.