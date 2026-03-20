Casting do kolejnej edycji "Farmy" już wystartował, a Polsat zapowiada realizację kolejnej odsłony reality show. Informację o naborze przekazano w mediach społecznościowych, a formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie stacji. Według regulaminu ma zostać wyłonionych od 10 do 60 uczestników, a zdjęcia planowane są na terenie Polski. To świetna wiadomość dla fanów programu!

Widzowie pokochali program "Farma"

Na antenie Polsatu emitowana jest piąta seria "Farmy", a w tym sezonie stacja po raz pierwszy pokazuje reality show w marcu. Wcześniej edycje trafiały do widzów na początku roku, ale tym razem jest inaczej i program wystartował w wiosennej ramówce i w nowych godzinach: w dni powszednie o 20:30, a w piątki o 19:55. Dodatkowo pojawiły się piątkowe odcinki „Farma - finał tygodnia”, w których z programem żegna się jeden z uczestników po przehgranym pojedynku lub po głosowaniu.

"Farma" cieszy się ogromną popularnością. Program co tydzień dociera do blisko 5 milionów widzów, a teraz stacja podjęła ważną decyzję...

Nabór do kolejnego sezonu „Farmy” już trwa

Polsat zaprasza chętnych do udziału w kolejnej odsłonie "Farmy". Informacja o naborze pojawiła się w mediach społecznościowych, a zgłoszenia przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie stacji. To oznacza, że formalna ścieżka zgłoszeń jest już otwarta, a decyzja o kontynuacji zapadła jeszcze w trakcie trwania obecnej serii.

Chcesz przeżyć przygodę życia? Być może Farma czeka właśnie na Ciebie! ZGŁOŚ SIĘ NA CASTING! - czytamy na Instagramie

A jak widzowie zareagowali na informację o kolejnej edycji? Okazuje się, że internauci chcą oglądać "Farmę" na antenie Polsatu, a nawet pojawiają się sugestie o edycji dla młodzieży. Widać, że program trafił w gusta widzów Polsatu, a z każdą kolejną edycją emocje są coraz większe.

Hmmm Polsat i Farma a może tak edycja 'Farma Junior'? Dla młodzieży taka ? Było by super uważam

Fajnie jakby powstała edycja z celebrytami fajnie było by zobaczyć jak pole orają, krowy doją, influencerow bez telefonu

Będziecie oglądać koleny sezon "Farmy"?

Farma, fot. mat. prasowe