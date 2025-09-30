Zygmunt Biernat był aktorem teatralnym i filmowym. Informację o jego śmierci przekazał publicznie Teatr Zagłębia, z którym artysta był związany przez ponad dwie dekady. Zmarł w wieku 90 lat. Z Teatrem Zagłębia współpracował w latach 1972–1995, gdzie dał się poznać jako wybitny interpretator ról dramatycznych i komediowych.

Poza tym występował w Teatrze Nowym w Zabrzu oraz w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Współpracował z wieloma reżyserami, a jego dorobek obejmuje zarówno scenę teatralną, jak i plan filmowy oraz serialowy.

W jakich produkcjach wystąpił Zygmunt Biernat?

Zygmunt Biernat występował w znanych serialach telewizji publicznej, dzięki czemu zdobył popularność wśród szerokiej publiczności. Widzowie pamiętają go z ról w takich produkcjach jak „Blisko, coraz bliżej”, „Biała wizytówka”, „Rodzina Kanderów” czy kultowa „Święta wojna”, gdzie w 2002 roku wcielił się w postać lekarza.

Jego dorobek filmowy również zasługuje na uznanie. Biernat pojawił się w filmach Kazimierza Kutza, w tym w głośnych tytułach takich jak „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie” oraz „Angelus”. Były to produkcje, które wpisały się w historię polskiego kina i zyskały status dzieł kultowych. Ostatni raz Zygmunt Biernat wystąpił w 2010 roku w szkolnej etiudzie „Matko Bosko!”.

Teatr Zagłębia żegna Zygmunta Biernata po latach współpracy

Po ogłoszeniu wiadomości o śmierci aktora, Teatr Zagłębia wyraził żal i współczucie wobec rodziny zmarłego. W oficjalnym komunikacie napisano:

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł były wieloletni aktor naszego teatru Zygmunt Biernat.

Przedstawiciele teatru podkreślili, że Biernat nie tylko miał znaczący wpływ na artystyczny rozwój sceny, ale też pozostawił po sobie pamięć jako wyjątkowy kolega i przyjaciel w środowisku artystycznym. W poście dodano również, że aktor występował m.in. w Teatrze Nowym w Zabrzu i Śląskim Teatrze Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach.

Kiedy pogrzeb Zygmunta Biernata?

Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Biernata zaplanowane są na 1 października. Pogrzeb odbędzie się w Katowicach. Teatr Zagłębia poinformował o tej dacie w swoim oficjalnym komunikacie.

Wiadomość o śmierci Zygmunta Biernata poruszyła środowisko teatralne i filmowe. Jego wkład w rozwój kultury, zarówno poprzez rolę w Teatrze Zagłębia, jak i obecność na ekranie, pozostanie w pamięci wielu widzów i współpracowników.

Aktor Zygmunt Biernat pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny. Jego postacie zapisały się na trwałe w historii polskiej telewizji i teatru.

