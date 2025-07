Damian Krępa, znany szerzej jako Bas Tajpan, od końca lat 90. aktywnie działał na polskiej scenie muzycznej, specjalizując się w gatunkach takich jak reggae, hip hop i raggamuffin. Jego twórczość była znana i ceniona zarówno przez fanów alternatywnej muzyki miejskiej, jak i przez słuchaczy głównego nurtu.

Artysta był członkiem takich projektów jak HaiHaieR oraz 13 Chilli Pół Fuksa. W trakcie swojej kariery wydał siedem albumów studyjnych, z czego ostatni, zatytułowany „Teraz”, ukazał się w 2020 roku. Jego dorobek obejmuje również wspólny album z raperem Miuoshem oraz Bob One’em.

Do jego najbardziej rozpoznawalnych utworów należą „Trzy życzenia”, „Nowy protest”, „Daj z siebie wszystko”, „Korzenie i kultura”, „Niebo”, „Żyj” oraz „Ja jestem”. Te kompozycje zdobywały od kilku do kilkudziesięciu milionów wyświetleń w serwisie YouTube, czyniąc z Bas Tajpana jednego z czołowych artystów gatunku reggae w Polsce. Niestety, niespodziewanie napłynęła do nas informacja o śmierci znanego muzyka.

Nie żyje Bas Tajpan. Miał tylko 47 lat

Informację o śmierci znanego muzyka przekazał prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Damiana Krępy – znanego wielu jako Bas Tajpan – mieszkańca naszego miasta, wyjątkowego artysty, a przede wszystkim dobrego człowieka. - czytamy w komunikacie na oficjalnym Facebooku Marcina Bazylaka

Prezydent Dąbrowy Górniczej w swoim wpisie wspomniał, że Bas Tajpan był nie tylko wspaniałym muzykiem, ale także osobą o wielkim sercu, zawsze skorą do pomocy innym.

Bas Tajpan był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również osobą o wielkim sercu. Zawsze gotów do pomocy innym, angażował się w życie miasta i wspierał tych, którzy tego potrzebowali. (...) Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen ciepła, empatii i szczerości. Jako ktoś, kto zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale przede wszystkim ślad dobra i miłości. Rodzinie i najbliższym Damiana składam najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych dla Nich chwilach. - dodał prezydent Dąbrowy Górniczej

Przyczyna śmierci Basa Tajpana

Przypomnijmy, że w 2023 roku Damian Krępa poinformował swoich fanów o dramatycznej diagnozie – wykryto u niego raka płuca. Wokalista zmuszony był na pewien czas zawiesić swoją karierę muzyczną, aby podjąć walkę z chorobą.

W 2024 roku, po okresie rekonwalescencji, Bas Tajpan powrócił do tworzenia muzyki. Wydał utwór „Ciesz się tym, co masz”, który miał symbolizować jego nową perspektywę i wdzięczność za życie. Niestety, choroba powróciła w sposób nagły i nieoczekiwany, kończąc życie muzyka w wieku zaledwie 47 lat.

Rodzinie i najbliższym Damiana Krępy składamy najszersze wyrazy współczucia.

