Łukasz Moszczyński był perkusistą zespołu Blue Cafe, z którym wystąpił na Eurowizji w 2004 roku. Konkurs odbył się w Stambule, a grupa wykonała utwór „Love Song” w języku angielskim i hiszpańskim. Wokalistką była Tatiana Okupnik, a na scenie obok niej wystąpili Paweł Rurak-Sokal oraz Łukasz Moszczyński. Zespół zajął wówczas 17. miejsce w finale międzynarodowego konkursu.

Udział w Eurowizji 2004 Blue Cafe był jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów w karierze Moszczyńskiego. Jego nazwisko na stałe zapisało się w historii polskiej reprezentacji tego prestiżowego konkursu.

Informacja o śmierci Łukasza Moszczyńskiego została upubliczniona dopiero półtora miesiąca po jego odejściu. Zmarł 1 czerwca, mając 48 lat. Dopiero w połowie lipca tragiczna wieść trafiła do mediów. Tadeusz Seibert, znany z programu "The Voice of Poland" oraz członek łódzkiego zespołu Trabanda, w którym razem z Moszczyńskim współpracowali, 6 czerwca opublikował poruszający wpis pożegnalny. Napisał: