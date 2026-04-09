Nie żyje japońska twórczyni internetowa Zepa. O nagłej śmierci 26-latki poinformowała rodzina. Niedługo przed śmiercią na profilu influencerki pojawiały się niepokojące wpisy.

Nie żyje youtuberka Zepa

Twórczość Zepy przez długi czas była kojarzona z codzienną, lekką rozrywką: testami jedzenia i napojów oraz vlogami z życia, w których pokazywała zwyczajne sprawy w swoim stylu. Skala jej popularności była ogromna. Zgromadziła społeczność liczoną łącznie na ponad 1,4 mln osób, a jej kanał na YouTubie miał 624 tys. subskrypcji. To liczby, które w świecie internetowych twórców oznaczają realny wpływ na odbiorców.

Wieść o jej śmierci została potwierdzona 8 kwietnia 2026 roku. Trudne informacje przekazała rodzina:

Zepa nagle zmarła. W jej imieniu przepraszam za tak nagłą informację o śmierci. Pogrzeb odbył się tylko w gronie rodziny. Z głębi serca dziękuję za życzliwość okazaną zmarłej za życia

Nie ujawniono jednak przyczyn śmierci 26-latki.

Niepokojące wpisy Zepy przed śmiercią

W ostatnich miesiącach Zepa nie ukrywała, że mierzy się z uzależnieniem od alkoholu. W swoich wpisach sygnalizowała, że temat jest dla niej osobisty i trudny.

Gdzie w ogóle są moje mocne strony... W tym, że jestem wesoła? Nie, czasami też mam alkoholową depresję, lol

Zawsze, jak oglądam filmy o grach, w których się umiera, wyobrażam sobie, co by było, gdybym tam była, ale za każdym razem od razu odpadam. Jestem postacią, która wypada na starcie

Dziś te treści napawają jeszcze większym smutkiem. Zepę pożegnali fani:

Niech Twoja dusza spoczywa w pokoju. Nie wiem jak wy, ale moje najszczersze kondolencje dla rodziny

Spoczywaj w pokoju. Naprawdę najlepsza, zabawna Youtuberka!

