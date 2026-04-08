Informacja o śmierci Orli Wates poruszyła zarówno bliskich, jak i opinię publiczną. 19-latka, córka Andrew Watesa związanego z firmą budowlaną Wates wycenianą na 2,4 mld funtów, zginęła podczas podróży po Wietnamie. Do wypadku doszło na popularnej wśród turystów trasie Ha Giang Loop w północnej części kraju, gdzie Orla jechała jako pasażerka motocykla.

Ha Giang Loop uchodzi za jeden z najbardziej obleganych kierunków dla osób, które chcą zobaczyć północ Wietnamu z perspektywy jednośladu. To właśnie tam doszło do wypadku, w którym uczestniczył motocykl, na którym jechała 19-latka.

Z informacji "The Sun" wynika, że kierujący stracił panowanie nad pojazdem. Nastolatka spadła na jezdnię, a następnie została potrącona przez nadjeżdżającą ciężarówkę. Okoliczności zdarzenia są nadal ustalane. Po wypadku trafiła do Việt Đức Friendship Hospital w Hanoi. Mimo działań lekarzy nie udało się jej uratować. Zmarła 2 kwietnia, a powodem były odniesione w wypadku obrażenia. Rodzice w wyjątkowych słowach wspominają córkę.

Orla była piękna, niezależna i bardzo zabawna, z ciętym dowcipem - tak rodzice wspominają córkę w rozmowie z Vietnam News

Tragedia wydarzyła się w czasie wyjazdu, który dla wielu młodych osób jest symbolicznym "oddechem" po szkole i przed wejściem w dorosłość. Orla miała planować rozpoczęcie studiów na Durham University, a podróż po regionie była elementem tzw. gap year, czyli rocznej przerwy przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

W tym samym czasie, gdy służby wyjaśniają przebieg wypadku, pojawiła się informacja o decyzji rodziców nastolatki dotyczącej przekazania organów. Rodzina przekazała, że zdecydowała się oddać organy Orli do przeszczepu, podkreślając, że wierzy, iż córka chciałaby dać szansę innym.

W tym niezwykle trudnym czasie dla naszej rodziny zdecydowaliśmy się przekazać organy Orli, ponieważ wierzymy, że gdyby istniała możliwość dania szansy innym, właśnie tego by chciała. Świadomość, że żyje dalej dzięki nim, przynosi nam ogromne ukojenie - poinformowała matka dziewczyny, Mic Mac Wate w rozmowie dla Vietnam News.

