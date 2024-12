Dominique Brown, 34-letnia influencerka współpracująca z Disneyem, zmarła podczas wydarzenia organizowanego przez BoxLunch. Przyczyną była reakcja alergiczna na orzeszki ziemne.

Dominique Brown, 34-letnia influencerka znana ze współpracy z marką Disney, była ikoną wśród fanów popkultury. Była współzałożycielką projektu Black Girl Disney, który promował różnorodność w świecie bajek i rozrywki. Brown była uwielbiana przez społeczność internetową za swoją autentyczność i zaangażowanie w budowanie więzi między fanami Disneya.

5 grudnia 2024 roku Dominique Brown uczestniczyła w wydarzeniu zorganizowanym przez detalicznego merchandisera popkulturowego BoxLunch w Los Angeles. Firma jest znana z produkcji i sprzedaży gadżetów związanych z filmami, grami i serialami, a sam event miał na celu promocję nowych produktów.

Podczas wydarzenia Brown spożyła posiłek, który miał być pozbawiony alergenów. Niestety, okazało się, że jedzenie zawierało orzeszki ziemne, na które influencerka była uczulona. Wkrótce po spożyciu posiłku influencerka zaczęła odczuwać duszności i szybko poprosiła o przewiezienie do szpitala.

Zapytała, czy w jedzeniu są orzeszki ziemne, ale wszyscy odpowiedzieli, że nie. Kiedy od razu poczuła się źle, poprosiła kogoś, żeby zawiózł ją do szpitala, wszyscy odmówili i najpierw robili jej zdjęcia. To bardzo smutne

Z relacji świadków wynika, że obecni na wydarzeniu ludzie nie podjęli natychmiastowej pomocy. Zamiast udzielić pierwszej pomocy czy wezwać ratowników, niektórzy zaczęli robić zdjęcia i nagrywać filmy, co wywołało ogromne oburzenie w mediach społecznościowych. Dominique została przewieziona do szpitala, ale lekarzom nie udało się jej uratować.

Firma BoxLunch również wyraziła żal i głębokie ubolewanie, podkreślając, że Dominique była ważną częścią ich społeczności. W oświadczeniu zaznaczono, że firma będzie wspierać rodzinę influencerki w tym trudnym czasie.

Jesteśmy zdruzgotani odejściem Dominique Brown, ukochanej członkini kolektywu BoxLunch, która doznała nagłego wypadku medycznego podczas imprezy organizowanej w czwartek w Los Angeles. Nasze serca kierują się do jej rodziny i przyjaciół, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ich (...) w tym bolesnym czasie

- przekazała firma w rozmowie z portalem US Weekly.