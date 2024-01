Czwartkowy poranek rozpoczął się od fatalnych wieści, a świat internetu pogrążył się w głębokiej rozpaczy. Nie żyje Mila De Jesus, 35-letnia brazylijska influencerka. Jej profil śledziło kilkadziesiąt tysięcy osób, a każde ze zdjęć cieszyło się ogromną popularnością... teraz jednak dowiedzieliśmy się o jej śmierci.

Nie żyje 35-letnia influencerka

Ostatnio informowaliśmy, że nie żyje zaledwie 45-letnia Magdalena Dobrowolska, która była świetnie znana w świecie filmu od strony kulis. Teraz z kolei dotarła do nas równie ponura wiadomość o śmierci 35-letniej influencerki z Brazylii, która na co dzień mieszka w Bostonie. Mila De Jesus od lat działała w mediach społecznościowych, głównie na Instagramie, gdzie m.in. dzieliła się swoimi doświadczeniami po operacji bariatrycznej.

Tematem przewodnim na jej profilach było więc odchudzanie, co spotykało się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów. Mila chętnie pokazywała też swoje życie, a we wrześniu ubiegłego roku wzięła ślub! 35-latka miała czwórkę dzieci i to właśnie jedno z nich poinformowało o nagłej śmierci mamy.

Z wielkim smutkiem ogłaszamy, że w ten piątek zmarła nasza ukochana Mila de Jesus. Prosimy o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym momencie, abyśmy mogli pożegnać Milę w spokoju. Jesteśmy zdruzgotani śmiercią naszej pięknej mamy. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie modlitwy i kondolencje. Módlcie się za nas nadal. Dziękujemy - przekazała córka.

Wciąż jednak nie wiadomo, jaka była przyczyna zgonu. Dla przeszło 66 tysięcy użytkowników, którzy śledzili profil Mili, informacja o jej śmierci jest ogromnym szokiem. 35-latkę przez cały czas cechowała pogoda ducha, pozytywne nastawienie do świata, a uśmiech nie znikał jej z twarzy. Nic nie wskazywało więc, że może dojść do takiej tragedii.

Mila DeJesus Instagram@miladejesusoficial

W komentarzach fani opłakują odejście ulubionej instagramerki.

Przesyłam dużo miłości i pocieszenia rodzinie i bliskim przyjaciołom Mili. Wnosiła tyle radości, będzie nam jej brakowało… Niech Bóg pocieszy każdego z was

Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Niech Bóg ukoi serca całej rodziny

Milla spoczywaj w pokoju pod opieką Boga. Mam nadzieję, że twoje dzieci będą miały jak najlepszą opiekę. Będzie cię brakować

