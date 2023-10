Do mediów trafiła smutna informacja o śmierci Macieja Trojanowskiego, związanego ze stacją TVN i programem "Nie do wiary". Dziennikarz w chwili śmierci miał 72 lata. Co wiadomo o przyczynach jego odejścia i jak zapamiętają go koledzy ze stacji?

Maciej Trojanowski nie żyje. Dziennikarz miał 72 lata

Maciej Trojanowski, dziennikarz, prezenter znany między innymi z programu "Nie do wiary" emitowanego w TVN, zmarł w piątek, 13 października. Te smutne informacje przekazał za pośrednictwem Facebooka Maciej Znajdek-Znaniewski - reżyser i producent filmowy, który współpracował z Maciejem Trojanowskim przy realizacji formatu "Nie do wiary". Jego słowa naprawdę poruszają.

W piątek, 13 października, odszedł mój Przyjaciel - legendarny Prowadzący programu ''Nie Do Wiary'' Maciej Trojanowski. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać - pisze Maciej Znajdek-Zaniewski o zmarłym koledze.

Maciej Trojanowski nie żyje AKPA/Gałązka

W dalszej części wpisu Maciej Znajdek-Znaniewski nawiązał do programu emitowanego w TVN, którego gospodarzem od lat był właśnie zmarły Maciej Trojanowski.

Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją ''Nie do Wiary'' to słowa: ''Witam w Strefie 11'' już nie padną… Maciek, dzięki za wszystko. Żegnaj Przyjacielu! - napisał Maciej Znajdek-Znaniewski.

Pod wpisem kolegi zmarłego prezentera pojawiły się liczne wyrazy współczucia i kondolencje dla bliskich Macieja Trojanowskiego.

Smutna wiadomość, też brałem udział w tym programie.

Bardzo mi przykro, wyrazy współczucia dla bliskich. Legendarna postać, tak kultowa, jak Strefa 11. Jestem pewien, że Pan Maciej zostanie w pamięci tysięcy widzów.

Bardzo przykra wiadomość. Wyrazy współczucia.

Maciej Trojanowski Niemiec/AKPA

Program "Nie do wiary" to format, w którym widzowie mogli oglądać materiały na temat niewyjaśnionych zjawisk z przeszłości, również tych dotyczących sił nadprzyrodzonych. W programie Maciej Trojanowski poświęcał uwagę też kwestiom historycznym, takimi jak II wojna światowa. Ostatni odcinek "Nie do wiary" stacja TVN wyemitowała w 2007 roku, a po kilku latach format powrócił na antenę - tym razem widzowie mogli oglądać Macieja Trojanowskiego w TTV.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

