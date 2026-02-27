Bobby J. Brown, aktor znany z roli w serialu "The Wire" ("Prawo ulicy"), stracił życie w pożarze stodoły na własnej posesji w stanie Maryland. Miał 62 lata.

Bobby J. Brown nie żyje

Wszystko wydarzyło się, gdy Brown próbował uruchomić pojazd wewnątrz budynku gospodarczego. Według relacji śledczych i rodziny, nagle spod silnika pojazdu wydobyły się płomienie. Ogień szybko się rozprzestrzenił, odcinając aktorowi drogę ucieczki. Bobby J. Brown zdołał jeszcze zawołać bliskich, prosząc o gaśnicę, jednak gdy dotarli na miejsce, stodoła była już niemal całkowicie objęta ogniem.

Aktora w tragicznej sytuacji próbowała ratować żona. Niestety, w trakcie próby pomocy doznała poważnych poparzeń i natychmiast przewieziono ją do szpitala. Lekarze od początku walczyli o jej życie i zdrowie, a stan był określany jako bardzo poważny.

Znana jest przyczyna śmierci Browna

Biuro Głównego Lekarza Sądowego stanu Maryland przekazało, że przyczyną śmierci Bobby'ego J. Browna były rozległe obrażenia termiczne i zatrucie dymem. To oficjalne potwierdzenie, że Brown zginął wskutek tragicznego wypadku. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, natrafili na bardzo rozwinięty pożar, przez co akcja ratunkowa była utrudniona. Wstępne ustalenia wskazują, że za tragedią mogło stać zwarcie instalacji przy rozruchu silnika lub wyciek paliwa połączony z iskrą. Ogień eksplodował w ciągu kilku minut, a intensywny dym i wysokie temperatury uniemożliwiły skuteczną ewakuację. Mimo szybkiej reakcji bliskich i służb, Brown nie miał szans na przeżycie.

Bobby J. Brown był uwielbiany przez widzów, przede wszystkim za rolę w serialu "The Wire", a także takich produkcjach jak "Law & Order: SVU" oraz "Miasto jest nasze".

Agencja aktorska, reprezentowana przez dr. Alberta Bramante, w oficjalnym oświadczeniu wyraziła głęboki żal po śmierci aktora, podkreślając, że jego dorobek pozostanie na długo w pamięci świata filmu.

Bobby J. Brown był wyjątkowym talentem i osobowością o wielkim charakterze czytamy w oświadczeniu.

Zaledwie 5 dni temu media poinformowały też o tragicznej śmierci aktora Roberta Carradine'a.

