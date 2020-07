Nie żyje Tomasz Grzelewski, dziennikarz i rzecznik PKW. Jeszcze wczoraj prowadził konferencję w sprawie wyniku wyborów

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Dziś rano Agata Adamek, którą widzowie doskonale znają z TVN24 poinformowała o śmierci Tomasza Grzelewskiego. To wieloletni dziennikarz m.in. Superstacji, a ostatnio często oglądaliśmy go jako rzecznika prasowego Państwowej Komisji Wyborczej.

Nie żyje Tomasz Grzelewski - były dziennikarz, wspaniały Kolega. Ostatnio rzecznik PKW. W głowie się nie mieści... July 1, 2020

Jak informuje Polsat News wiadomość o śmierci Tomasza Grzelewskiego potwierdziła szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Magdalena Pietrzak przyznała, że smutne informacje przekazała jej rodzina dziennikarza i rzecznika PKW.

Informacja o śmierci Tomasza Grzelewskiego, dziennikarza, który w przeszłości współpracował z Polsatem czy TVN, wstrząsnęła jego kolegami i politykami. Jak przypomina Radio Zet, jeszcze wczoraj Grzelewski prowadził konferencję PKW i udzielał wypowiedzi do mediów.

W sieci pojawiły się wpisy, w których wspominają zmarłego dziennikarza.

- Wspaniały kolega. Bardzo dobry człowiek. Z wiecznym uśmiechem i z dobrem na dłoni- skomentował Krzysztof Berenda z RMF FM.

- Tomek. Nasza ostatnia pogawędka kilka dni temu przed hotelem sejmowym. Byłeś taki zmęczony tym wszystkim. Jestem wstrząśnięty. Żegnaj- napisał Bartosz Arłukowicz.

Bliskim Tomasza Grzelewskiego składamy kondolecje.

