16 września wokalista "Bloodofjupiter" przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych przykre wieści o śmierci Tomasa Lindberga.

Pragniemy złożyć wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom i bliskim. Jego artystyczne dziedzictwo nigdy nie zostanie zapomniane napisał David Isberg.

Lider zespołu "At the Gates" w ostatnich latach zmagał się z chorobą nowotworową, która zaatakowała jego jamę ustną. Odszedł w wieku 52 lat.

Tomas Lindberg nie żyje

Świat obiegła dziś druzgocąca wiadomość o śmierci znanego muzyka i lidera metalowego zespołu "At the Gates", Tomasa Lindberga. Informację przekazał za pośrednictwem Facebooka wokalista szwedzkiej grupy "Bloodofjupiter".

Tomas Lindberg od lat zmagał się z rakiem gruczołowo-torbielowatym. Jest to nowotwór rozwijający się w obrębie jamy ustnej, atakujący między innymi gruczoły ślinowe i podniebienie twarde. Muzyk przez dwa lata walczył z chorobą, która ostatecznie doprowadziła do jego śmierci. Odszedł w wieku 52 lat. Wpis o śmierci Tomasa Lindberga pojawił się również na profilu "At The Gates" na Instagramie. Przyjaciele z zespołu poinformowali:

Tomas zmarł dziś rano w wyniku powikłań związanych z trwającym leczeniem raka. Pomimo intensywnej opieki medycznej, jego życia nie udało się uratować. Tomas – Byłeś dla nas wszystkich inspiracją. Prawdziwym przyjacielem, pełnym współczucia i empatii. Zawsze będziemy Cię pamiętać za Twoją hojność i twórczego ducha. Będzie nam Ciebie wiecznie brakowało. Na zawsze w naszych sercach.

Tomas Lindberg walczył z chorobą

Zespół długo milczał w mediach społecznościowych, aż do momentu, gdy opublikowano poruszający wpis odsłaniający kulisy choroby. Jak się okazało, Lindberg przeszedł operację w 2024 roku – informacja ta wcześniej nie była ujawniona. W maju 2025 ponownie znalazł się w szpitalu pod opieką lekarzy. "At the Gates" podzielił się także jedną z wiadomości, którą napisał im Lindberg, informując o swojej chorobie:

Cześć wszystkim. Podejrzewam, że niektórzy z was zastanawiali się nad ciszą panującą ostatnio w obozie At the Gates. Cóż, w grudniu 2023 roku wykryto u mnie raka gruczołowo-torbielowatego (nowotwór w obrębie jamy ustnej i podniebienia twardego) i od tamtej pory sporo przeszedłem; to był bardzo ciężki rok. (...) Na początku 2025 roku wykryto jednak pewne pozostałości raka, które nie nadają się do leczenia operacyjnego ani radioterapii. Zobaczymy więc, jaki będzie następny krok, ale zapewne jakaś forma chemioterapii, by utrzymać raka pod kontrolą

W oficjalnym wpisie na profilu "At the Gates" poinformowano, że podczas majowej hospitalizacji stan Lindberga uległ pogorszeniu. Mimo to, dzień przed operacją zdążył nagrać swoje partie wokalne na nowy album, którego szczegóły miały wkrótce zostać ujawnione.

Wiemy, jak wiele znaczy dla niego zespół i muzyka - Tomas jest niezmiernie dumny z nowego albumu At The Gates, nad którym pracujemy, i już niebawem postaramy się dostarczyć wam więcej szczegółów o tym materiale. Dziękujemy za nieustanne wsparcie, cierpliwość i zrozumienie czytamy na Instagramie zespołu.

