Krystyna Wachelko‑Zaleska przyszła na świat 24 stycznia 1954 r. w Krakowie. Wybierając drogę aktorską, zdecydowała się na studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Ukończyła ją w 1976 r., a swoje pierwsze kroki na scenie teatralnej stawiała w Teatrze na Woli. Następnie związała się z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie grała przez kolejne lata. Widzowie zapamiętali ją między innymi jako Alinę w „Balladynie” oraz Pannę Młodą w „Weselu”.

Nie żyje Krystyna Wachelko‑Zaleska - była żona Krzysztofa Zaleskiego

O śmierci Krystyny Wachelko-Zaleskiej poinformowano na Facebooku Filmupolskiego.pl, gdzie zamieszczono smutną informację:

Zmarła aktorka Krystyna Wachelko-Zaleska. W 1976 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu pojawiła się w filmach Krzysztofa Kieślowskiego ('Personel' 1975) i Agnieszki Holland ('Wieczór u Abdona' 1975). W filmach Agnieszki Holland zagrała jeszcze kilka razy - m.in. świetną rolę w 'Niedzielnych dzieciach' (1976) czy 'Aktorach prowincjonalnych' (1978).

Choć Krystyna Wachelko‑Zaleska debiutowała na ekranie w latach 70., to jej kariera była intensywna i wszechstronna. Na ekranie pojawiła się m.in. w roli Jolanty Górki w filmie „Niedzielne dzieci”. Rola ta przyniosła jej uznanie międzynarodowe – otrzymała za nią nagrodę na Festiwalu Filmów Autorskich w Bergamo.

Wystąpiła także jako Jadźka w „Śpiewach po rosie”, Monika w „Nie było słońca tej wiosny” oraz profesor Mariańska w „Ostatnim dzwonku”. Aktorka wykazywała się niezwykłą plastycznością aktorską, dzięki czemu była ceniona zarówno na scenie, jak i przed kamerą. Poza grą aktorską zajmowała się również castingiem, co dowodzi jej szerokich kompetencji w dziedzinie sztuki filmowej i teatralnej.

Życie prywatne: związek z Krzysztofem Zaleskim

Krystyna Wachelko‑Zaleska była pierwszą żoną Krzysztofa Zaleskiego – znanego aktora i reżysera. Para doczekała się córki. Ich związek należał do tych, które łączyły życie zawodowe z prywatnym, bowiem oboje byli związani z teatrem i filmem. Choć ich małżeństwo nie przetrwało, pozostali postaciami ważnymi dla polskiej kultury.

Aktorka zmarła w wieku 71 lat. Jej odejście to strata dla polskiego teatru i filmu. Zostawiła po sobie dorobek artystyczny, który na zawsze pozostanie w pamięci widzów. Role, które odegrała, wciąż żyją w archiwach i wspomnieniach – zarówno tych teatralnych, jak i filmowych. Choć ostatnie lata życia spędziła z dala od medialnego szumu, jej wkład w rozwój polskiej sceny artystycznej nie może zostać zapomniany.

