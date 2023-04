Bardzo smutne informacje właśnie dotarły do mediów. Nie żyje wybitny aktor Stanisław Wolski, który wystąpił w wielu znanych polskich produkcjach, między innymi "Pierwsza miłość", "Warto kochać", czy "Świat według Kiepskich". O śmierci artysty poinformował Edwin Film, na swoim Facebooku. Stanisław Wolski. 25 lutego 2021 r odszedł nasz wspaniały Aktor, a przede wszystkim Wielki Przyjaciel, człowiek radosny, hedonista, zawsze życzliwy, niosący nam radość, zapewniając uśmiech i pogodę ducha. Stasiu, jak Ci się tam "ćwierka" w niebie?? Do zobaczenia! (Aktor i animator kultury, autor piosenek, przedstawień ulicznych i happeningów, założyciel teatru alternatywnego " Theatrum 70", współtwórca Kabaretu "Gralak Marian", aktor Teatru Kalambur we Wrocławiu (1974-82) - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Edwin Film. Zobacz także: Nie żyje Ewa Żarska, dziennikarka Polsatu. Jakie są przyczyny śmierci? Sprawę bada prokuratura Stanisław Wolski nie żyje. Aktor miał 72 lata Stanisław Wolski był nie tylko aktorem i animatorem kultury, ale także autorem piosenek, ulicznych przedstawień i happeningów. Był założycielem alternatywnego teatru "Theatrum 70", współtworzył również kabaret "Gralak Marian". Widzowie na pewno pamiętają Stanisława Wolskiego z popularnych polskich seriali. Zawsze tryskał energią i miał ogromne poczucie humoru. Rozmawialiśmy jeszcze wczoraj wieczorem. Umawialiśmy się na dziś na telefon, na spotkanie wreszcie, może gdzieś w parku… Jak zwykle żartował, miał pomysły, plany. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że już ich nie zrealizuje. Stasiu Wolski odszedł od nas dziś rano. Nie wiemy, co więcej można w tej chwili napisać....