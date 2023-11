Jeszcze przed Nowym Rokiem MBrother pisał na swoim Facebooku:

5:40... krew pobrana, druga kroplówka przeciwbólowa zaczęła działać... co ja to miałem... spać czy nie spać ?! :) a tak poważnie jak mogę to tylko regeneracja sił! To jest potrzebne czy zdrowemu czy tam drugiemu... z bieżących informacji... dzisiaj osatnia lampa - ostatnie naświetlanie i koniec... więc ponawiam i proszę udostępniamy nadal kto ma ochotę, bo robicie MAGICZNE RZECZY :) www.zrzutka.pl/z/mbrotherZrzutke przedłużamy, zbieramy do skutku... Moje ukłony podziękowań w Waszą stronę ! ❤ Miałem wyjść do domu, ale już wczoraj dowiedziałem się, że w związku ze spadkami wyników krwi (radio pokazało swoją drugą stronę) zostaję tutaj jeszcze na pewno na Sylwestra. Jak grudzień to na maxa, no ale... trzeba :) ???? Miłego dzionka..!