Widzowie kojarzą Tomasza Stockingera przede wszystkim z roli Pawła Lubicza w serialu „Klan”, a także Leszka Czyńskiego z kultowego już filmu „Znachor”. Nie wszyscy wiedzą, że cieszący się sympatią publiczności aktor jest synem Barbary Barskiej – jednej z najstarszych wokalistek w Polsce. Mama gwiazdora już od lat przebywa w domu opieki. Jednak w ostatnim czasie jej stan znacznie się pogorszył, co na łamach „Twojego Imperium” właśnie potwierdził Tomasz Stockinger. Aktor przyznał, że członkowie rodziny są „świadkami jej stopniowego odchodzenia”.

Do domu opieki mama Tomasza Stockingera trafiła niedługo po śmierci męża. Barbara Barska w ośrodku może cieszyć się profesjonalnym i przyjaznym podejściem personelu, aktor podkreślił, że decyzja o umieszczeniu jej tam to najlepsza rzeczą, jaką mógł zrobić. Artystka wcześniej mieszkała sama w niezbyt sprzyjających warunkach, na drugim piętrze bloku. Gdy w 2015 roku zwichnęła nogę, została niemal całkowicie unieruchomiona.

Zobacz także: Nie żyje znany i ceniony, polski dziennikarz. Miał zaledwie 59 lat

W grudniu br. Barbara Barska skończyła 97 lat. Jeszcze do niedawna wokalistka cieszyła się świetną pamięcią. Ponoć nawet nie potrzebowała okularów do czytania gazety. Jednak w 2023 roku jej stan nagle się pogorszył. Tomasz Stockinger przyznał, że jego mama nie jest już w dobrej formie. Padły bardzo gorzkie słowa.

Aktor cały czas regularnie odwiedza matkę. Przypuszcza, że tegoroczne upał znacznie ją osłabiły. Ze smutkiem stwierdził, że obserwuje, jak Barbara Barska powoli odchodzi na jego oczach. Z uwagi na jej wiek i samopoczucie gwiazdor szykuje się na najgorsze.

Jest w domu opieki. Odwiedzamy ją, wspieramy, ale coraz bardziej traci chęć do życia. Mijający rok, letnie upały bardzo dały jej się we znaki, osłabiły. Niestety musimy być nastawieni na najgorsze, bo w jej oczach gaśnie życie. Jesteśmy świadkami jej stopniowego odchodzenia. Choć jest to bardzo trudne, to jednak naturalne i musimy to zaakceptować

– wyjaśnił aktor.