W ostatni wieczór sierpnia, 31 sierpnia 2025 roku, Kayah zamieściła na swoim profilu na Facebooku osobisty i przejmujący wpis. Artystka poinformowała, że jej mama zmarła 30 sierpnia o godzinie 23:20. Kayah przyznała, że długo wahała się, czy powinna dzielić się tą informacją publicznie.

Kayah żegna zmarłą mamę

Dla Kayah rok 2025 okazał się wyjątkowo bolesny. W lutym Kayah pożegnała swojego ojca, a teraz straciła kolejną bliską osobę, ukochaną mamę Krysię. To kolejny cios dla artystki, która mimo trudnych chwil nie zapomina o swoich fanach i nadal utrzymuje z nimi bliski kontakt. Artystka w swoim krótkim, ale emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych poinformowała o śmierci mamy w nocy z 30 na 31 sierpnia.

Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi ją znało i należy im się ta informacja napisała.

Moja mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę dodała.

Pod poruszającym postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy wspierających artystkę. Fani i znajomi nie kryli współczucia.

„Kasiu moje kondolencje — przytulam Cię z całego serca razem z moją/naszą Krystynką”, „Wyrazy współczucia”, „Strasznie mi przykro, przytulam” — to tylko niektóre z wpisów, które można znaleźć pod postem Kayah.

Kayah pożegnała mamę zaraz po śmierci Stanisława Soyki

W sierpniu Kayah przeżyła również śmierć kolegi z branży. Stanisław Soyka zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku, w wieku 66 lat, tuż przed zaplanowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Artysta zasłabł w sopockim hotelu. Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła standardowe śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako „nieumyślne spowodowanie śmierci” , typowe przy nagłych zgonach - i wykluczono udział osób trzecich. W poniedziałek po tragedii przeprowadzono sekcję zwłok, ale jej wstępne wyniki nie pozwoliły jednoznacznie określić przyczyny zgonu. Dalsze badania histopatologiczne są planowane, a ostateczna decyzja ma być znana w ciągu miesiąca. Soyka był wszechstronnym artystą – wokalistą, pianistą, skrzypkiem, kompozytorem i aranżerem, łączącym jazz, pop, soul, muzykę klasyczną i poezję śpiewaną. Po tej tragedii Kayah wspomniała swoją ostatnią rozmowę ze Stanisławem Soyką.

