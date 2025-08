Jane Etta Pitt była emerytowaną doradczynią szkolną. Mimo że jej najstarszy syn Brad Pitt zdobył światową sławę jako aktor, Jane pozostała osobą skromną i stroniącą od medialnego zgiełku. Przez lata mieszkała w Springfield w stanie Missouri, gdzie wraz z mężem Williamem Pittem wychowała trójkę dzieci: Brada, Douga i Julie. William Pitt prowadził firmę transportową, a Jane była podporą rodziny i autorytetem dla najbliższych.

Sydney Pitt, córka Douga Pitta, oddała hołd swojej babci we wzruszającym wpisie opublikowanym na Instagramie. Emocjonalny post wnuczki opowiada o bólu po stracie, ale i wdzięczności za wspólnie spędzone chwile.

Moja słodka babciu, Jane Etta, nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście, ale świadomość, że w końcu możesz śpiewać, tańczyć i malować, czyni to odrobinę łatwiejszym

Wspominała również wspólne „specjalne dni”, zabawy, rodzinne tradycje i ogromną miłość, którą Jane Etta okazywała wszystkim wokół.

Jeśli znałeś babcię, wiedziałeś, że miała wielkie serce. (...) Nauczyła mnie malować, być silną, przewodzić z życzliwością, kochać Jezusa we wszystkim i znajdować radość w najmniejszych rzeczach. Wymyślała najgłupsze gry tylko po to, żeby nas rozśmieszyć, i wierzyła w sprawiedliwość, w stawianie innych na pierwszym miejscu i czynienie dobra po prostu dlatego, że było to słuszne

napisała.