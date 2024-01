Mroczny początek tygodnia pogrążył wielu w rozpaczy. Najpierw dowiedzieliśmy się o śmierci znanej aktorki, a chwilę potem o odejściu 45-letniej Magdy, która również wiele wniosła do świata filmowego. Osierociła dwie córki.

W poniedziałek, 15 stycznia, media obiegła wstrząsająca wiadomość - nie żyje gwiazda "Miodowych lat"! Fani serialu, i nie tylko, pogrążyli się w głębokiej rozpaczy i nikt nie przypuszczał, że za chwilę dowiemy się o kolejnej stracie. Późnym wieczorem, tego samego dnia, ponurą informację o śmierci zaledwie 45-letniej Magdaleny Dobrowolskiej, znanej w sieci jako Magdalena Dobra, przekazał popularny dziennikarz, Mariusz Szczygieł.

Okazuje się, że Magda i Mariusz byli ze sobą spokrewnieni, a także bardzo zżyci, bo to przed nią, jako jedną z pierwszych, mężczyzna przed laty dokonał coming outu. W przejmującym wpisie podkreślił, że 45-latka osierociła dwie córki!