Gabriela Andrychowicz była znaną prezenterką radiową, która przez wiele lat związana była z kilkoma znaczącymi stacjami radiowymi w Polsce. Słuchacze mogli ją zapamiętać przede wszystkim z anteny Chillizet, gdzie do 2017 roku prowadziła pasmo „Nastaw się na chillout”. Jej ciepły i spokojny głos był dobrze znany fanom muzyki chilloutowej i relaksacyjnej.

Oprócz pracy w Chillizet, Andrychowicz współpracowała również z Programem III Polskiego Radia, a w 2020 roku dołączyła do zespołu Halo Radia. W tej stacji prowadziła audycję kulturalną „Halo Kultura”, w której komentowała najważniejsze wydarzenia ze świata kultury.

Gabriela Andrychowicz nie żyje. Dziennikarka Chillizet chorowała

Gabriela Andrychowicz zmarła w wieku 52 lat po ciężkiej chorobie. Informację o jej śmierci przekazał brat prezenterki, Jakub Andrychowicz, za pośrednictwem mediów społecznościowych. W poruszającym wpisie napisał o odejściu reporterki.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie odeszła moja siostra Gabriela. Odpoczywaj w spokoju przekazał.

Nie ujawniono szczegółów dotyczących charakteru choroby, jednak wiadomo, że była ona ciężka i doprowadziła do śmierci dziennikarki.

Pogrzeb Gabrieli Andrychowicz

Uroczystości pogrzebowe Gabrieli Andrychowicz odbędą się 23 grudnia 2025 roku. Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 14:00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, przy ulicy Kościelnej 12. Po mszy, ciało prezenterki zostanie złożone do grobu na miejscowym cmentarzu, który znajduje się przy ulicy Kasztanowej 2 w Żyrardowie.

Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, a także o modlitwę i wspomnienie zmarłej z ciepłem i szacunkiem. Informacje te przekazał brat dziennikarki w mediach społecznościowych.

Uroczystości pogrzebowe: Msza święta: 23.12.2025 o godz. 14.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, Kościelna 12, 96-300 Żyrardów. Cmentarz: 23.12.2025 cmentarz miejscowy, Kasztanowa 2, 96-300 Żyrardów czytamy we wpisie.

Praca w Chillizet i Halo Radiu. Radiowy dorobek Andrychowicz

Gabriela Andrychowicz była postacią znaną i cenioną w środowisku radiowym. Jej kariera rozpoczęła się w Programie III Polskiego Radia, gdzie zdobywała pierwsze szlify dziennikarskie. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła jej jednak praca w Chillizet, jednej z najbardziej znanych stacji o profilu muzycznym, należącej do Grupy Eurozet.

W Chillizet prowadziła codzienne pasmo „Nastaw się na chillout”, które cieszyło się dużą popularnością wśród słuchaczy szukających wyciszenia i relaksu. Andrychowicz potrafiła stworzyć wyjątkową atmosferę podczas swoich audycji, co sprawiało, że przyciągała liczne grono wiernych słuchaczy.

Po odejściu z Chillizet w 2017 roku, w 2020 roku dołączyła do Halo Radia, nowej stacji działającej głównie w Internecie. Tam prowadziła audycję „Halo Kultura”, w której omawiała aktualności ze świata sztuki, literatury i muzyki. Jej profesjonalizm, ciepło i wiedza sprawiły, że audycja zyskała uznanie zarówno wśród słuchaczy, jak i gości programu.

