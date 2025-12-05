Leszek Gierszewski był założycielem i prezesem firmy Drutex - jednego z największych producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie. Z wykształcenia wojskowy, w 1985 roku założył własne przedsiębiorstwo, które początkowo zajmowało się inną działalnością, jednak już w 1994 roku Drutex uruchomił linię do produkcji stolarki z PVC. Pięć lat później, w 1999 roku, rozpoczęto produkcję okien aluminiowych. Gierszewski przez dekady rozwijał firmę, przekształcając ją w znaczącego gracza na rynku budowlanym. Drutex eksportuje obecnie swoje produkty: okna, drzwi i rolety do ponad 40 krajów na całym świecie. Firma zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników.

Zmarł w wieku 75 lat - poruszający komunikat firmy

Informacja o śmierci Leszka Gierszewskiego została ogłoszona 4 grudnia 2025 roku przez firmę Drutex. Miał 75 lat. W poruszającym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki czytamy:

Z głębokim żalem i smutkiem przekazujemy Wam wiadomość o śmierci naszego Prezesa i Założyciela, Leszka Gierszewskiego.

Dalej firma podkreśliła jego ogromny wkład w rozwój Drutexu oraz wpływ, jaki wywarł na całą branżę.

Pozostawił po sobie nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w branży - napisano.

Pracownicy Drutexu i rodzina zmarłego prezesa są w żałobie. W komunikacie zaznaczono również, że "Prezes Gierszewski był wizjonerem, dla którego ta firma i jej pracownicy byli życiową pasją".

Miliarder z listy Forbes - majątek powyżej 3 mld zł

Leszek Gierszewski był uznanym przedsiębiorcą i jednym z najbogatszych Polaków. W najnowszym rankingu „Forbesa” na rok 2025 uplasował się na 22. miejscu listy najbogatszych osób w Polsce. Jego majątek został wyceniony na ponad 3 miliardy złotych, co czyniło go jednym z najbardziej wpływowych biznesmenów w kraju. Gierszewski często powtarzał, że "siłą Drutexu są ludzie", co wyrażało jego filozofię zarządzania i podejście do pracowników. Jego wizja i styl kierowania firmą zyskały uznanie nie tylko w branży, ale również wśród ekspertów biznesowych.

