Janusz Staszek był znanym polskim perkusistą, który zapisał się w historii rodzimej sceny muzycznej lat 70. Muzyk rozpoczął swoją karierę w zespole Test, który zasłynął przebojami „Testament” i „Płyń pod prąd”. Staszek dołączył do grupy jako perkusista, współtworząc jej skład obok Wojciecha Gąssowskiego, Kazimierza Cwynara i Jacka Krzaklewskiego.

Po odejściu z Testu, Staszek kontynuował swoją drogę artystyczną w innych zespołach – m.in. w formacji Andrzej i Eliza oraz w legendarnym 2 plus 1. Występował również z Piotrem Fronczewskim i Ewą Dałkowską, współtworząc recitale. W ostatnich latach był związany z grupą Lonstar Band, w której okazjonalnie pojawiała się także jego żona – Maria Staszek.

Janusz Staszek nie żyje.

Informację o śmierci Janusza Staszka przekazała jego córka w poruszającym poście w mediach społecznościowych. 23 listopada poinformowała o walce jej ojca z bólem. Zapowiedziała, że niedługo przekaże wiadomości dotyczące pogrzebu muzyka.

Dziś rano, po długiej walce z okropnym bólem, odszedł mój kochany tata, Janusz, kolorowy ptak, przekorny do końca, rozbawiający i najwyżej ceniący wolność. O ceremonii pogrzebowej dam znać. Wiem, że tata miał wielu przyjaciół czytamy we wpisie.

W dalszej części wpisu napisała również o bólu, który po stracie przeżywa rodzina Janusza Staszka, a także jego przyjaciele. Córka artysty przypomniała, że jej ojciec był osobą wierzącą i poprosiła o modlitwę w jego intencji.

Ból, który czujemy jest niewyobrażalny, niedający się z niczym porównać. Maria Staszek, moja kochana, dzielna mama, jest niezwykle silna. Jest teraz ze mną, Sebastianem i dziećmi. Wspominamy tatę, który będzie ze mną (z nami) zawsze. Tata cenił sobie duchowość, dlatego proszę o modlitwę i dobrą myśl dodała.

Występował z Fronczewskim i Dałkowską

Janusz Staszek to postać wyjątkowa dla polskiej muzyki rozrywkowej. Z zespołem Test osiągnął rozgłos w latach 70., ale jego artystyczna aktywność sięgała znacznie dalej. Był także członkiem Jet Set Band – grupy jazzowej prowadzonej przez Anatola Wojdynę. Występował nie tylko na scenach muzycznych, ale też w spektaklach teatralnych oraz na festiwalach piosenki aktorskiej.

Współpracował z największymi – w tym z aktorami Piotrem Fronczewskim i Ewą Dałkowską. W późniejszym czasie dołączył do Lonstar Band, gdzie okazjonalnie grała również jego żona, Maria Staszek. Wszystkie te doświadczenia sprawiły, że Staszek zyskał opinię wszechstronnego i cenionego perkusisty.

Wieść o śmierci Janusza Staszka poruszyła nie tylko jego rodzinę, ale także przyjaciół i kolegów ze sceny. W mediach społecznościowych pojawiły się pełne emocji pożegnania. Autorka książek Ewa Kałużna opublikowała cytat z wpisu córki artysty na Instagramie, podkreślając jego wyjątkową osobowość i duchowość.

Na Facebooku pojawiło się również pożegnanie od przyjaciela, który oddał hołd zmarłemu muzykowi, doceniając jego wkład w kulturę i osobowość sceniczną.

