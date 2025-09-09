Norman Stuart Craig, twórca scenografii do wszystkich filmów o „Harrym Potterze” oraz kolejnych części „Fantastycznych zwierząt”, zmarł 7 września 2025 roku w wieku 83 lat. Był laureatem trzech Oscarów i wielu nagród BAFTA. Jego wizja artystyczna odcisnęła niezatarte piętno na kinematografii i magicznym świecie Hogwartu. Stuart Craig od dawna zmagał się z chorobą Parkinsona.

Stuart Craig nie żyje. Legendarny scenograf „Harry’ego Pottera” odszedł w wieku 83 lat

Stuart Craig, właściwie Norman Stuart Craig, urodził się 14 kwietnia 1942 roku w Norwich w Wielkiej Brytanii. Był cenionym scenografem filmowym oraz twórcą wizualnego świata „Harry’ego Pottera” i serii „Fantastyczne zwierzęta”. Jego kariera rozpoczęła się w latach 60. XX wieku i trwała do 2022 roku. Craig zdobył międzynarodową sławę przede wszystkim dzięki swojej pracy przy wszystkich ośmiu częściach serii „Harry Potter”. To właśnie jego wizja świata czarodziejów wpisała się na stałe w popkulturę i wyznaczyła nowy standard scenografii w kinie fantasy.

7 września 2025 roku Stuart Craig zmarł w wieku 83 lat. Informację o jego śmierci przekazał Neil Lamont za pośrednictwem mediów społecznościowych Gildii Brytyjskich Scenografów Filmowych. Przyczyną śmierci była choroba Parkinsona, z którą scenograf zmagał się od wielu lat.

Stuart był niezwykle hojny, poświęcając swój czas i rady, zawsze poświęcając czas na dzielenie się wiedzą i wspieranie otaczających go ludzi. … Założę się, że ktokolwiek zapyta, z którym projektantem chciałbyś współpracować najbardziej, w 100 procentach odpowie: Stuart Craig, a każdy, kto go spotkał, zapamięta to spotkanie na zawsze - napisał Neil Lamont, kolega Stuarta Craiga na Facebooku.

Imponująca kariera Stuarta Craiga

Stuart Craig był trzykrotnym laureatem Oscara. Pierwszą statuetkę otrzymał w 1983 roku za pracę nad filmem „Gandhi” w reżyserii Richarda Attenborougha. Kolejne Oscary zdobył za „Niebezpieczne związki” oraz „Angielskiego pacjenta”. Te prestiżowe nagrody potwierdziły jego pozycję w światowej czołówce scenografów.

W trakcie swojej kariery Stuart Craig pracował także przy takich produkcjach jak „Człowiek słoń”, „Misja”, „Charlie”, a także przy znanej komedii romantycznej „Notting Hill”. Jego filmografia obejmuje imponującą liczbę tytułów, z których wiele przeszło do historii kina. Szczególnie ważne były prace nad serią „Harry Potter”. Wyznaczyły nowy poziom scenografii w filmach fantasy. Świat Hogwartu, ulicy Pokątnej czy Ministerstwa Magii to efekt pracy Craiga, który z precyzją i wyobraźnią stworzył te miejsca od podstaw.

