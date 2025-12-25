Pat Finn był amerykańskim aktorem komediowym, który zdobył rozpoznawalność dzięki swoim występom w popularnych serialach telewizyjnych. Urodził się w Evanston w stanie Illinois, a swoje wykształcenie zdobywał na Marquette University. Już w czasie studiów związał się z komediową trupą Second City w Chicago, do której dołączył wraz z przyjacielem, Chrisem Farleyem. To właśnie tam szlifował swój warsztat aktorski, który później wykorzystywał na planach wielu znanych produkcji.

Finn najbardziej zapisał się w pamięci widzów jako Bill Norwood w serialu „Pępek świata”, w którym występował w latach 2011–2018. Był również znany z epizodycznych, ale pamiętnych ról w takich kultowych produkcjach jak „Przyjaciele”, gdzie wcielił się w Rogera, chłopaka Moniki, czy „Kroniki Seinfelda”, w których zagrał Joego Mayo.

Tragiczna śmierć Pat Finna. Gwiazdor „Przyjaciół” zmarł po walce z chorobą

Pat Finn zmarł po długiej walce z rakiem pęcherza moczowego. Aktor odszedł w poniedziałek o godzinie 22:30. W 2022 roku udało mu się pokonać chorobę, jednak nowotwór powrócił i rozprzestrzenił się na inne organy, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci. Informację o śmierci artysty przekazał jego przedstawiciel, potwierdzając ją w oficjalnym oświadczeniu.

Rodzina w oświadczeniu zaznaczyła, że Pat Finn do ostatnich chwil życia wykazywał niezwykłą siłę i determinację. Mimo bolesnych doświadczeń związanych z nawrotem choroby, nie tracił ducha i pozostawał wsparciem dla swoich najbliższych. Śmierć aktora na krótko przed świętami wstrząsnęła nie tylko rodziną, ale także fanami na całym świecie.

Z głębokim smutkiem i żalem rodzina Finnów ogłasza śmierć ukochanego aktora komediowego, Pata Finna poinformował rzecznik rodziny aktora.

Pat Finn pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę - żonę Donnę, z którą był związany od 1990 roku, troje dzieci: Cassidy, Caitlin i Ryana, a także rodziców i pięcioro rodzeństwa. Rodzina wydała emocjonalne oświadczenie, w którym wyraziła swój smutek i podziękowała za wsparcie napływające od fanów i przyjaciół aktora.

W słowach pożegnania bliscy zaznaczyli, że Finn był nie tylko utalentowanym artystą, ale przede wszystkim oddanym mężem, ojcem, synem i bratem. Jego obecność w życiu rodziny była źródłem radości i inspiracji. Żałoba po jego stracie zjednoczyła najbliższych i fanów na całym świecie, którzy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i poczuciu humoru.

Kim był Pat Finn?

Pat Finn przez lata występował w wielu znanych serialach telewizyjnych. Jego dorobek obejmuje między innymi rolę Billa Norwooda w „Pępku świata”, gdzie zagrał w 23 odcinkach. Serial ten opowiadał o losach rodziny z klasy średniej w małym miasteczku w stanie Indiana i zdobył szerokie grono fanów.

Finn pojawiał się również w innych popularnych produkcjach, takich jak „Różowe lata siedemdziesiąte”, „Dr House”, „Dwie spłukane dziewczyny”, „Kroniki Seinfelda” czy „Przyjaciele”. Choć często były to role drugoplanowe lub epizodyczne, każda z nich wnosiła unikalny klimat i humor, z jakiego słynął aktor.

Pat Finn urodził się w Evanston w stanie Illinois. W młodości studiował na Marquette University, gdzie oprócz nauki grał w rugby. Właśnie tam poznał Chrisa Farleya, z którym zaprzyjaźnił się i wspólnie rozpoczął karierę w komedii, dołączając do słynnej trupy Second City w Chicago.

