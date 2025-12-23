Maciej Misztal był jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów związanych z rybnicką sceną kabaretową. Urodzony w 1982 roku, zmarł w wieku 43 lat 22 grudnia 2025 roku po długiej walce z ciężką chorobą. Znany był przede wszystkim jako współzałożyciel Kabaretu Trzeci Wymiar, w którym występował wspólnie z Arturem Dyjasem i Arturem Banaszkiewiczem.

Oprócz działalności scenicznej, Misztal pełnił rolę konferansjera, scenarzysty, reżysera oraz animatora kultury. Był także wieloletnim współpracownikiem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej (OFPA) w Rybniku. Jego pasja do sztuki i zaangażowanie w lokalne życie kulturalne sprawiały, że był osobą niezwykle cenioną w środowisku artystycznym Rybnika.

Nie żyje Maciej Misztal

Kabaret Trzeci Wymiar, którego Maciej Misztal był współzałożycielem, pogrążony jest w żałobie. Na profilu kabaretu pojawił się poruszający wpis:

Dzisiejszy poranek zmiótł nas z nóg. Z ogromnym bólem dzielimy się z Wami informacją, że po ciężkiej walce z chorobą Maciek minionej nocy zmarł. „Miszta, Misztal, Misztalski” od podstaw był współtwórcą Kabaretu Trzeci Wymiar. Po dziś dzień pamiętamy pierwszy telefon w sprawie założenia kabaretowego składu. Bardzo szybko z ''Panie Macieju'' przeszliśmy na „Ty ciu**, Ty taki, siaki” itd. Przyjacielu, choć był moment, w którym poszliśmy na mały odpoczynek, to ponownie mieliśmy się spotkać, stanąć jeszcze razem na scenie. Cóż… spotkamy się. Tam wyżej. Wywołamy jeszcze wspólnie niejeden uśmiech. Nie żegnamy się, zobaczymy się, tak jak to ustaliliśmy parę miesięcy temu. Tymczasem, odpoczywaj…

Pogrzeb Macieja Misztala

Uroczystości pogrzebowe Macieja Misztala zaplanowano na wtorek, 30 grudnia 2025 roku. Msza święta odbędzie się o godzinie 8:30 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach.

OFPA żegna Macieja Misztala

Organizatorzy Festiwalu Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej, z którym Maciej Misztal był związany od lat, opublikowali na Facebooku poruszający wpis:

(...) Maciej był prawdziwym wulkanem energii i radości, którą bezinteresownie dzielił się z każdym z nas. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, pomocna i zaangażowana w swoją pracę. Jesteśmy wdzięczni za każdy wspólny rok, za każdą chwilę zawodowej drogi, którą przeszliśmy razem. Rodzinie oraz bliskim składamy płynące z serca wyrazy głębokiego współczucia.

Maciej Misztal pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, będąc filarem wydarzeń kulturalnych w Rybniku. Jego wkład w organizację Misterium Męki Pańskiej oraz długoletnia obecność na OFPA na trwałe zapisały się w historii miasta.

