Właśnie obiegła świat smutna wiadomość o śmierci Kena Weatherwaxa, gwiazdy kultowego serialu "Rodzina Adamsów". Aktor zagrał rolę Pugsleya, przebiegłego geniusza, która przyniosła mu największą popularność i przyczyniła się do rozwoju jego kariery.

Weatherwax zmarł w wieku 59 lat na atak serca umierając we śnie. Co ciekawe, rodzina zmarłego postanowiła zorganizować mu dwa pogrzeby. Jeden odbędzie się standardowo dla rodziny, a drugi dla fanów, którzy do samego końca wierzyli, że ujrzą swojego idola jeszcze na ekranie.

