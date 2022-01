Nie żyje znany raper Karol "Pjus" Nowakowski! Walczył z ciężką chorobą

Do mediów dotarła dramatyczna informacja na temat śmierci Karola Fijołka, uczestnika 4. edycji " Hell's Kitchen ". Mężczyzna w chwili śmierci miał zaledwie 31 lat. Za pośrednictwem sieci pożegnali go koledzy z programu a także Fundacja Młodzi Propagują Sztukę, która jako pierwsza przekazała tę tragiczną informację. Niestety nie są znane przyczyny śmierci. Jeszcze kilka dni temu Karol Fijołek publikował posty na swoim Facebooku. Co pisał? Zobacz także: Nie żyje Carmelo Cestaro z programu "Hell's Kitchen"! Miał tylko 47 lat... Nie żyje Karol Fijołek z "Hell's Kitchen 4" Karol Fijołek, uczestnik 4. edycji "Hell's Kitchen" zmarł, mając zaledwie 31 lat. Na co dzień zmagał się z cukrzycą typu II. Jeszcze 14 września informował o swoim stanie zdrowia na Facebooku. Nic nie wskazywała na to, niedługo będziemy musieli się z nim pożegnać na zawsze: Wracamy do gry!!! Ostatni czas mniej aktywnie lecz cały czas w gastro. Sprawy życiowe lekko dały popalić. Sezon letni nad morzem dał mi kopa do działania Juz na dniach więcej o nowym projekcie Będzie się działo BB. Dramatyczna wiadomość o śmierci Karola Fijołka przekazano za pośrednictwem Facebooka fundacji Młodzi Propagują Sztukę: Nie żyje Karol Fijołek, inicjator organizacji pikniku charytatywnego w Wiśle, którego podjęliśmy się przy współpracy z wieloma osobami w ubiegłym roku. Wcześniej brał udział we współorganizowanym przez nas pikniku charytatywnym w Międzybrodziu Bialskim. Poznała go również grupa MovieWier, której opowiedział o swoim udziale w programie Hell's Kitchen Programowego kolegę we wzruszającym wpisie pożegnała także Sylwia Biały: Żegnaj Są takie momenty, że słów brakuje... Ogromne współczucia...