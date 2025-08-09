Świat nauki i miłośnicy kosmosu pogrążeni są w żałobie. Jim Lovell, ikona amerykańskiej eksploracji przestrzeni kosmicznej, zmarł w wieku 97 lat.

Jim Lovell nie żyje – dowódca Apollo 13 odszedł w wieku 97 lat

NASA poinformowała o śmierci Jima Lovella. Opublikowała oficjalny komunikat, w którym podkreśliła jego wyjątkowy wkład w historię lotów załogowych i niezłomny charakter, który pozwolił mu poprowadzić jedną z najbardziej dramatycznych misji w dziejach – Apollo 13.

Lovell był dowódcą tej pamiętnej wyprawy, której celem było lądowanie na Księżycu. Misja jednak zamieniła się w walkę o przetrwanie po tym, jak na pokładzie statku doszło do eksplozji butli z tlenem. Dzięki determinacji, wiedzy oraz improwizacji załogi i inżynierów NASA, misja zakończyła się szczęśliwym powrotem na Ziemię.

Apollo 13: misja, która mogła zakończyć się tragedią

Misja Apollo 13 miała być kolejnym krokiem w eksploracji Księżyca. Jednak już po starcie wydarzył się dramat. Eksplozja jednej z butli z tlenem doprowadziła do poważnych uszkodzeń i zmusiła załogę do przerwania lądowania. Statek zaczął tracić tlen i energię.

Jim Lovell wraz z pozostałymi astronautami oraz zespołem naziemnym musiał podjąć szereg decyzji, które przesądziły o losach całej misji. Improwizacja i szybkie działania sprawiły, że astronauci wrócili na Ziemię cali i zdrowi. Słynne słowa "Houston, mamy problem" – choć w rzeczywistości brzmiały inaczej – na zawsze zapisały się w historii.

Misja Apollo 13 zyskała ogromny rozgłos na całym świecie, a jej dramatyzm ukazano w hollywoodzkim filmie. W rolę Jima Lovella wcielił się aktor Tom Hanks.

NASA i świat żegnają symbol odwagi i determinacji

W komunikacie opublikowanym po śmierci Lovella NASA wyraziła głęboki żal i przypomniała o jego wyjątkowej postawie podczas jednej z najtrudniejszych misji w historii agencji. Lovell nie tylko dowodził Apollo 13, ale również uczestniczył wcześniej w misjach Gemini 7, Gemini 12 oraz Apollo 8.

Choć nigdy nie postawił stopy na Księżycu, dla wielu stał się uosobieniem determinacji i profesjonalizmu. Jego odwaga oraz zdolność do działania w ekstremalnych sytuacjach zapewniły mu miejsce w panteonie bohaterów amerykańskiego programu kosmicznego.

Tom Hanks wspomina Jima Lovella – poruszające pożegnanie

Wzruszające słowa pożegnania skierował do Jima Lovella także Tom Hanks, aktor, który wcielił się w niego w filmie "Apollo 13". Za pośrednictwem mediów społecznościowych napisał:

Są ludzie, którzy mają odwagę, którzy marzą i którzy prowadzą innych do miejsc, do których sami byśmy nie poszli. Jim Lovell, który przez długi czas latał dalej w kosmos i na dłużej niż ktokolwiek inny na naszej planecie, był właśnie takim facetem.

Słowa Hanksa oddają szacunek, jaki Lovell zdobył nie tylko w kręgach naukowych, ale także w kulturze masowej.

Życie prywatne i odznaczenia – kim był Jim Lovell?

Jim Lovell urodził się w Cleveland, w stanie Ohio. Przez wiele lat był jednym z najbardziej doświadczonych astronautów NASA. W czasie swojej kariery otrzymał liczne odznaczenia, z których najważniejszym był Prezydencki Medal Wolności – najwyższe odznaczenie cywilne w Stanach Zjednoczonych.

Po zakończeniu kariery w NASA Lovell pozostał aktywny publicznie. Uczestniczył w projektach edukacyjnych i promował rozwój nauki i technologii. Miał czworo dzieci i 11 wnucząt. Był oddanym ojcem i dziadkiem, a także inspiracją dla pokoleń naukowców i pasjonatów kosmosu.

