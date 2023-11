To tragiczna wiadomość, która poruszyła nie tylko fanów Big Brothera. Nie żyje Janusz Dzięcioł, zwycięzca pierwszej edycji show, emitowanej w 2001 roku. Zginął w tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Doszło do niego w piątek, przed godz. 9.

Janusz Dzięcioł zyskał największą sympatię widzów legendarnego show pokazywanego wówczas na antenie TVN. Big Brother otworzył strażnikowi miejskiemu ze Świecia drzwi do dalszej kariery. A on umiał to wykorzystać. Pozostał przy tym dalej sympatycznym Januszem, jakim zapamiętaliśmy go z ekranu.

Pamiętacie, co robił po wyjściu z domu Wielkiego Brata?