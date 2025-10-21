Tomasz Kubiatowicz nie żyje. Gwiazdor znany z ról w takich serialach jak: "Plebania", "M jak miłość" czy "Na Wspólnej" odszedł w wieku 69 lat. Smutną wiadomość o śmierci aktorka przekazał Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, z którym Kubiatowicz był związany od lat. Fani aktora już pospieszyli z kondolencjami.

Smutną informację o śmierci Tomasza Kubiatowicza przekazał Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. W emocjonalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych teatr poinformował:

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł Tomasz Kubiatowicz. Aktor był związany z Teatrem Nowym od 2003 roku. Przez ponad dwie dekady stworzył wiele niezapomnianych ról, które na zawsze pozostaną w naszych sercach.Żegnaj, Tomku. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia. poinformował Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi na Facebooku

Śmierć artysty poruszyła całe środowisko teatralne i fanów. Kubiatowicz był znany nie tylko jako aktor, ale także jako ciepły, serdeczny człowiek.

Tomasz Kubiatowicz nie żyje

Tomasz Kubiatowicz był polskim aktorem teatralnym i filmowym, który przez dziesięciolecia swojej kariery zdobył uznanie zarówno widzów, jak i środowiska artystycznego. Artysta urodził się w 1956 roku i zmarł w 2025 roku, mając 69 lat. Pochodził z Bydgoszczy. Ukończył Wydział Aktorski w łódzkiej Szkole Filmowej, co rozpoczęło jego intensywną przygodę ze sceną i ekranem.

W latach 1993–1995 związany był z Teatrem Studyjnym'83 w Łodzi. Od 2003 roku nieprzerwanie współpracował z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, gdzie przez ponad dwie dekady wcielał się w dziesiątki niezapomnianych postaci. Jego zaangażowanie i kunszt aktorski uczyniły go jednym z najbardziej cenionych członków zespołu teatru.

Tomasz Kubiatowicz pozostawił po sobie bogaty dorobek filmowy i telewizyjny. Publiczność zapamięta go z ról w takich filmach jak: „Miasto 44”, „Ucieczka z kina Wolność” czy „Romans z intruzem”. Szczególną popularność przyniosły mu występy w polskich serialach. Grał między innymi w: „Plebanii”, „Na Wspólnej”, „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” i „Stuleciu winnych”.

