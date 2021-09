Pseudonim: Król popu Data urodzenia: 29 sierpnia 1958 r. Data śmierci: 25 czerwca 2009 r. Znak zodiaku: Panna Zawód: muzyk Michael Jackson był ikoną muzyki pop. Karierę muzyczną rozpoczął w wieku 5 lat występując ze swoimi starszymi braćmi w zespole The Jackson Five. W wieku czternastu lat nagrał swoją pierwszą solową płytę. Z niej pochodzi jego pierwszy znany singiel Michael'a "Ben". A w 1979r. wraz z Quincy Jonesem stworzył krążek "Off the Wall", który sprzedał się w milionach egzemplarzy, utwór "Don't Stop 'Til You Get Enough" na zawsze zmienił muzykę pop. Ale największym sukcesem w całej karierze Michael'a Jacksona okazał się wydany w 1982 roku krążek "Thriller". Do końca 2007 roku sprzedał się w ponad 65 milionach sztuk! Potem z jego karierą bywało różnie. Kolejne albumy przeplatały się z różnymi plotkami i skandalami. Jackson zaczął wybielać skórę, zmieniał nos i poddawał się innym operacjom plastycznym. Prawdobopobnie powodem tego była chęć odcięcia się od swojej rodziny i ojca tyrana. Szokującym i bardzo symbolicznym wydarzeniem, był pamiętny występ Michael'a w programie Oprah Winfrey Show, w którym gwiazdor po raz pierwszy publicznie opowiedział o swoim dzieciństwie i ciężkiej drodze na sam szczyt. Król popu ma na swoim końcie bardzo wiele muzycznych sukcesów. Aż 13 jego singli znalazło się na szczycie listy przebojów Billboardu. Każdy jego występ na żywo gromadził tysiące, a nawet miliony fanów. A jego sceniczne show zawsze pełne były przepychu i fajerwerków. W lipcu 2009 roku Micheal Jackson miał powrócić na scenę i dać serię koncertów w Londynie. Niestety nie zdążył. Zmarł 25 czerwca 2009 roku wskutek nagłego zatrzymania krążenia. Osierocił trójkę dzieci -...