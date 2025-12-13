Szokujące wieści obiegły świat mediów — nie żyje Peter Greene, amerykański aktor, który zdobył popularność dzięki swoim pamiętnym rolom w takich filmach jak „Maska” i „Pulp Fiction”. Aktor miał 60 lat.

Informację o śmierci Greene’a przekazał jego menadżer, Gregg Edwards, który potwierdził, że ciało aktora znaleziono w piątek, 12 grudnia 2025 roku.

Ciało aktora znaleziono w mieszkaniu w Nowym Jorku

Peter Greene został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu przy Clinton Street w Nowym Jorku. To właśnie tam funkcjonariusze policji natrafili na jego ciało. Dokładne okoliczności, w jakich doszło do tragedii, pozostają jeszcze nieznane.

Według informacji przekazanych przez źródła policyjne, nie ma obecnie dowodów wskazujących na udział osób trzecich.

Władze Nowego Jorku nie stwierdziły żadnych oznak wskazujących na popełnienie przestępstwa. Ciało Greene’a zostanie poddane sekcji zwłok, a oficjalna przyczyna zgonu ma zostać ustalona przez lekarza sądowego.

Śmierć aktora wstrząsnęła jego fanami i środowiskiem filmowym. Do tej pory nie ujawniono żadnych dodatkowych informacji dotyczących jego stanu zdrowia przed śmiercią.

Peter Greene walczył z uzależnieniem i planował powrót na plan filmowy

Greene, który zasłynął głównie z ról czarnych charakterów, w młodości zmagał się z poważnymi problemami. W wieku 15 lat uciekł z domu i wkrótce potem popadł w uzależnienie od heroiny i kokainy. W 2007 roku został aresztowany za posiadanie narkotyków.

Menadżer aktora w rozmowie z "New York Post" przyznał, że Greene przez lata walczył ze swoimi demonami, jednak udało mu się je przezwyciężyć. Planował powrót do aktorstwa i już w styczniu 2026 roku miał rozpocząć zdjęcia do thrillera „Mascots” w reżyserii Kerry'ego Mondragóna.

Śmierć potwierdził menadżer. Fani w szoku

Gregg Edwards, który od lat współpracował z Peterem Greene’em, wyraził głęboki żal po jego śmierci:

Był wspaniałym człowiekiem i jednym z wielkich aktorów swojego pokolenia. Miał ogromne serce. Był nie tylko wybitnie utalentowany, ale też lojalnym przyjacielem. Będzie mi go bardzo brakowało

Informacja o śmierci Greene’a wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów upamiętniających jego najbardziej pamiętne role oraz wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

