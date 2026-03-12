Nie żyje Stephanie Buttermore. Amerykańska gwiazda fitness, którą w mediach społecznościowych śledziły miliony osób, zmarła w wieku 36 lat. Informacja pojawiła się na Instagramie jej narzeczonego, Jeffa Nipparda. To właśnie tam przekazano wiadomość, która natychmiast odbiła się szerokim echem wśród obserwujących i osób, które przez lata śledziły jej aktywność w Internecie.

Stephanie Buttermore zmarła w wieku 36 lat

W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym poinformowano o śmierci Stephanie Buttermore. Wspomniano też o działaniach amerykańskiej gwiazdy fitness na rzecz walki z nowotworem jajnika.

Z głębokim smutkiem informujemy o nagłej śmierci narzeczonej Jeffa i jego partnerki w ostatnich dziesięciu latach, Stephanie. Jak wielu z was wie, Stephanie była dla Jeffa całym światem. Zostanie zapamiętana za swoje ciepło i wrażliwość, miłość do rodziny oraz za badania dotyczące raka jajnika czytamy w oświadczeniu na Instagramie.

W dalszej części komunikatu, który pojawił się na profilu narzeczonego Stephanie Buttermore, zaapelowano o uszanowanie prywatności bliskich trenerki w tym trudnym czasie. Nie ujawniono bezpośredniej przyczyny śmierci gwiazdy fitness.

Uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności w czasie, gdy mierzymy się z tą tragiczną stratą. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym okresie dodano.

Obecnie także w Polsce mówi się o wielkiej tragedii młodej gwiazdy. Na początku marca dowiedzieliśmy się, że Magdalena Majtyka zmarła w tajemniczych okolicznościach.

Stephanie Buttermore była nie tylko gwiazdą fitness. Prowadziła badania nad rakiem

Stephanie Buttermore była jedną z rozpoznawalnych postaci w świecie internetowego fitnessu. Na Instagramie obserwowało ją ponad 500 tys. osób, a na YouTube zgromadziła ponad 1,1 mln subskrybentów. Publikowała tam przede wszystkim materiały dotyczące treningu i odżywiania, pokazywała ćwiczenia, które można wykonywać w domu, a także dzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z dietą czy zmianami wagi. Dla wielu odbiorców była twarzą codziennej motywacji, ale też kimś, kto pokazywał temat ciała i nawyków w bardzo bezpośredni sposób.

Buttermore była nie tylko trenerką, ale także doktorką patologii i biologii komórki. Jej badania dotyczyły molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój raka jajnika. W 2022 roku razem z partnerem ogłosili zaręczyny. Para chętnie dzieliła się prywatnymi zdjęciami. Z czasem jednak aktywność w mediach społecznościowych gwiazdy fitness zaczęła maleć. Po raz ostatni opublikowała swój wpis w 2024 roku.

