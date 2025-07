Tragicznymi wieściami o śmierci Diogo Joty wstrząśnięty jest cały świat sportu. 28-letni reprezentant Portugalii zaledwie chwilę temu wziął ślub z wieloletnią partnerką Rute Cardoso. W ich mediach społecznościowych pojawiały się ślubne materiały. Ostatni... piłkarz opublikował zaledwie 19 godzin temu:

Dzień, którego nigdy nie zapomnę napisał.

Te słowa dziś nabierają innego znaczenia... Diogo Jota pozostawił pogrążoną w żałobie żonę oraz troje dzieci.

Nie żyje Diogo Jota

Nie żyje Diogo Jota. Miał zaledwie 28 lat. Tragiczne wieści przekazano 3 lipca 2025 roku. Jak podają hiszpańskie media, reprezentant Portugalii i piłkarz Liverpoolu zginął tragicznie po tym, jak samochód, którym podróżował stanął w płomieniach, po tym, jak wypadł z trasy.

Diogo Jota spędzał wakacje w Hiszpanii wraz ze swoim bratem Andre Silvą. Do tragicznego zdarzenia, którego nie przeżyli obaj, doszło na 65. kilometrze autostrady A-52, na wysokości regionu Zamora w prowincji Sanabria.

Diogo Jota dopiero co wziął ślub

Diogo Jota był w najjaśniejszym momencie swojej kariery. Niedawno wziął ślub ze swoją ukochaną Rute Cardoso, której oświadczył się w lipcu 2022 roku. Niecałe trzy lata później przypieczętowali swoją wieloletnią miłość przed Bogiem. Zakochani zdjęciami z kameralnej ceremonii podzielili się w sieci zaledwie pięć dni temu.

22 czerwca 2025. Tak na zawsze napisali.

Nikt, nie mógł przypuszczać, że to, co miało być początkiem nowego rozdziału i pięknej historii, zakończy się tak szybko. Zaledwie dwa dni temu, również Rute Cardoso opublikowała zdjęcia ze ślubnej sesji, pisząc: "Moje marzenie się spełniło", co szybko doczekało się odpowiedzi od Joty: "Ale to ja jestem tym szczęściarzem".

Diogo Jota opublikował to przed śmiercią

Na chwilę przed tragicznym końcem, Diogo Jota cieszył się miłością do ukochanej żony. W jego mediach społecznościowych pojawiło się nagranie ze ślubu, pod którym napisał:

Dzień, którego nigdy nie zapomnę.

Diogo Jota pozostawił pogrążoną w żałobie żonę Rute Cardoso oraz troje małych dzieci. Jego związek z Rute trwał od 2012 roku.

