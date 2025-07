Connie Francis zmarła w wieku 87 lat. Informację o jej śmierci przekazał publicysta oraz jej przyjaciel Ron Roberts w poście opublikowanym na Facebooku. Nie podano miejsca zgonu ani szczegółów dotyczących jej ostatnich dni. Wiadomość wstrząsnęła fanami na całym świecie, którzy pamiętają jej niezapomniany głos i ponadczasowe utwory.

Jej odejście kończy pewną epokę w historii muzyki pop – erę pełną emocji, melodii i tekstów, które poruszały słuchaczy na całym świecie.

Wielkie przeboje Connie Francis – muzyczne ikony lat 60.

W latach 60. Connie Francis była najpopularniejszą piosenkarką w Stanach Zjednoczonych. Jej charakterystyczny, emocjonalny styl interpretacji ballad i przebojów rockowych podbił serca milionów słuchaczy. Artystka sprzedała łącznie 40 milionów płyt.

Na listach przebojów Billboard Top 40 znalazła się aż 35 razy. Wśród tych utworów było 16 hitów w Top 10 oraz 3, które osiągnęły 1. miejsce: „Everybody’s Somebody’s Fool”, „My Heart Has a Mind of Its Own” i „Don’t Break the Heart That Loves You”.

Najbardziej rozpoznawalnymi utworami Connie Francis są:

„Who’s Sorry Now?”

"Pretty Little Baby"

„Don’t Break the Heart that Loves You”

„Everybody’s Somebody’s Fool”

„My Heart Has a Mind of Its Own”

„Stupid Cupid”

„Lipstick on Your Collar”

„Vacation”

„Where the Boys Are”

Neil Sedaka, współautor kilku z tych przebojów, powiedział o niej: „To, co mnie uderzyło, to czystość głosu, emocje, doskonała intonacja i tonacja. Kiedy śpiewała ballady, one po prostu unosiły się.”

Dziedzictwo Connie Francis – wpływ na muzykę i młode pokolenia

Connie Francis była nie tylko ikoną lat 60., ale także pionierką, która przełamywała granice kulturowe i językowe. Śpiewała nie tylko po angielsku, lecz także w wielu innych językach – w tym po włosku, jidysz, szwedzku – co uczyniło ją artystką globalną.

Pretty Little Baby i TikTok – jak hit z przeszłości podbił nowe media

Nawet w ostatnich latach życia, muzyka Connie Francis nie przestawała żyć. W 2025 roku jej utwór „Pretty Little Baby” stał się viralowym hitem na TikToku, zdobywając ogromną popularność wśród młodego pokolenia. Piosenka przez tygodnie utrzymywała się na listach Viral 50 platformy Spotify – zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i globalnie.

