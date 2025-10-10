Barbara Szczepuła, wybitna dziennikarka, felietonistka i pisarka, zmarła w wieku 79 lat. Jej śmierć ogłosiła rodzina oraz Rada Miasta Gdańska, która z głębokim żalem poinformowała o tej bolesnej stracie. Dziennikarka przez wiele lat była związana z "Dziennikiem Bałtyckim", gdzie publikowała reportaże i felietony dotyczące losów mieszkańców Gdańska oraz historii regionu.

Reklama

Nie żyje Barbara Szczepuła

Choć urodziła się w Tarnopolu, to właśnie Gdańsk stał się miejscem, gdzie zbudowała swoje życie zawodowe i prywatne. Barbara Szczepuła kończyła architekturę na Politechnice Gdańskiej, dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiowała na Papieskim Wydziale Teologicznym. Jej działalność dziennikarska sięgała szeroko poza redakcyjne obowiązki — prowadziła też program "Gdański Dywanik" w TV Gdańsk.

Rada Miasta Gdańska pożegnała ją w poruszającym wpisie:

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Pani Barbara Szczepuła-Ponikowska. Autorka książek poświęconych historii Gdańska i Pomorza, reportażystka, wieloletnia dziennikarka, publicystka i felietonistka. Laureatka Medalu Księcia Mściwoja II ''za wybitną działalność publicystyczną i autorską oraz odwagę, z jaką porusza trudne tematy z przeszłości Gdańska oraz takt, z jakim je omawia''. Rodzinie i bliskim składamy najgłębsze wyrazy współczucia.

Twórczość Barbary Szczepuły

Twórczość Barbary Szczepuły na trwałe wpisała się w tożsamość Gdańska. Jej książki to swoista kronika miasta i jego mieszkańców. Debiutancka publikacja "Przystanek Politechnika" ukazuje sylwetki ludzi związanych z Politechniką Gdańską i została uznana przez czytelników "Dziennika Bałtyckiego" za najlepszą książkę roku 2004.

W "Kodzie Heweliusza" Szczepuła przedstawiła losy gdańszczan z Wolnego Miasta i Polaków przesiedlonych po wojnie, którzy wspólnie odbudowywali miasto. Książka "Dziadek w Wehrmachcie" opowiada o dramatycznych losach Kaszubów wcielanych do armii III Rzeszy. Z kolei "Rajski ogród" to opowieść o wojennych losach Gdańska.

W książce "Miłość w cieniu polityki" autorka ukazała życie Aliny Pienkowskiej, działaczki Solidarności i sygnatariuszki Porozumień Sierpniowych. Ta biografia została wyróżniona Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis.

Była również prowadzącą programu "Gdański Dywanik", gdzie zadawała politykom trudne pytania. Swoją twórczość określała jako jedną, niekończącą się książkę o Gdańsku i jego ludziach. Za swoje zaangażowanie i odwagę w poruszaniu tematów związanych z historią miasta została w 2008 roku uhonorowana Medalem Księcia Mściwoja II. To jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Radę Miasta Gdańska osobom szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności.

Zobacz także: