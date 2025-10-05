Sergiusz Hieronimczak był znanym i cenionym szefem kuchni z Poznania. Ogromną popularność zdobył dzięki udziałowi w 5. edycji programu kulinarnego Polsatu „Top Chef”. Z wykształcenia politolog, odnalazł swoją prawdziwą pasję w gotowaniu. Jego życie i kariera były nierozerwalnie związane z kuchnią, do której podchodził z sercem i ogromną kreatywnością.

„Top Chef” zmienił jego życie. Tak zapisał się w pamięci widzów

Rodzina Hieronimczaka poinformowała o jego śmierci 5 października 2025 roku za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość ta wstrząsnęła światem gastronomii i fanami programów kulinarnych.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia dzisiejszego nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz od nas odszedł

Sergiusz Hieronimczak zyskał uznanie wśród jurorów i publiczności dzięki swojemu odważnemu podejściu do gotowania i niebanalnym pomysłom. Widzowie zapamiętali go jako uczestnika, który nie bał się ryzyka. Eksperymentował z formą, łączył smaki i potrafił zaskakiwać. W „Top Chefie” był synonimem pasji i kulinarnej odwagi.

Każde jego danie było przemyślane i starannie przygotowane, co przynosiło mu uznanie jurorów. Nawet w atmosferze rywalizacji Sergiusz wykazywał się klasą i szacunkiem wobec innych uczestników.

Jego kuchnia to była sztuka. Pracował w Poznaniu, kształcił się w Londynie

Po programie Hieronimczak kontynuował swoją karierę jako szef kuchni w jednym z renomowanych hoteli w Poznaniu. Zyskał sympatię nie tylko współpracowników, ale również gości, którzy cenili go za autorskie podejście do kuchni i dopracowane w każdym calu potrawy.

Choć ukończył studia politologiczne, swoją przyszłość związał z gastronomią. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie kształcił się w prestiżowej szkole Westminster Kingsway College i zdobywał doświadczenie zawodowe w tamtejszych restauracjach.

Znany kucharz z Poznania uchodził za osobę serdeczną, pracowitą i twórczą. Jego znajomi wspominają, że w każdej potrawie potrafił zawrzeć emocje i osobistą historię.

Nieznana przyczyna śmierci kucharza

Informacja o odejściu Sergiusza Hieronimczaka nadeszła niespodziewanie i zszokowała wszystkich. Rodzina nie podała szczegółów dotyczących okoliczności zgonu, jedynie zapowiedziała, że szczegóły pogrzebu zostaną przekazane w najbliższych dniach.

Śmierć kucharza to kolejna bolesna strata dla świata gastronomii, niedługo po odejściu Tomasza Jakubiaka. Fani programu „Top Chef” i wszyscy, którzy znali Hieronimczaka, pozostają w głębokiej żałobie.

