Nagła śmierć gwiazdy „Top Chefa” wstrząsnęła fanami. Sergiusz Hieronimczak nie żyje
Nie żyje Sergiusz Hieronimczak – uczestnik 5. edycji „Top Chefa”, szef kuchni z Poznania. Smutną informację przekazała jego rodzina 5 października 2025 roku. Media społecznościowe zalała fala łez i pożegnań.
Sergiusz Hieronimczak był znanym i cenionym szefem kuchni z Poznania. Ogromną popularność zdobył dzięki udziałowi w 5. edycji programu kulinarnego Polsatu „Top Chef”. Z wykształcenia politolog, odnalazł swoją prawdziwą pasję w gotowaniu. Jego życie i kariera były nierozerwalnie związane z kuchnią, do której podchodził z sercem i ogromną kreatywnością.
„Top Chef” zmienił jego życie. Tak zapisał się w pamięci widzów
Rodzina Hieronimczaka poinformowała o jego śmierci 5 października 2025 roku za pośrednictwem Facebooka. Wiadomość ta wstrząsnęła światem gastronomii i fanami programów kulinarnych.
Z głębokim żalem informujemy, że dnia dzisiejszego nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz od nas odszedł
Sergiusz Hieronimczak zyskał uznanie wśród jurorów i publiczności dzięki swojemu odważnemu podejściu do gotowania i niebanalnym pomysłom. Widzowie zapamiętali go jako uczestnika, który nie bał się ryzyka. Eksperymentował z formą, łączył smaki i potrafił zaskakiwać. W „Top Chefie” był synonimem pasji i kulinarnej odwagi.
Każde jego danie było przemyślane i starannie przygotowane, co przynosiło mu uznanie jurorów. Nawet w atmosferze rywalizacji Sergiusz wykazywał się klasą i szacunkiem wobec innych uczestników.
Jego kuchnia to była sztuka. Pracował w Poznaniu, kształcił się w Londynie
Po programie Hieronimczak kontynuował swoją karierę jako szef kuchni w jednym z renomowanych hoteli w Poznaniu. Zyskał sympatię nie tylko współpracowników, ale również gości, którzy cenili go za autorskie podejście do kuchni i dopracowane w każdym calu potrawy.
Choć ukończył studia politologiczne, swoją przyszłość związał z gastronomią. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie kształcił się w prestiżowej szkole Westminster Kingsway College i zdobywał doświadczenie zawodowe w tamtejszych restauracjach.
Znany kucharz z Poznania uchodził za osobę serdeczną, pracowitą i twórczą. Jego znajomi wspominają, że w każdej potrawie potrafił zawrzeć emocje i osobistą historię.
Nieznana przyczyna śmierci kucharza
Informacja o odejściu Sergiusza Hieronimczaka nadeszła niespodziewanie i zszokowała wszystkich. Rodzina nie podała szczegółów dotyczących okoliczności zgonu, jedynie zapowiedziała, że szczegóły pogrzebu zostaną przekazane w najbliższych dniach.
Śmierć kucharza to kolejna bolesna strata dla świata gastronomii, niedługo po odejściu Tomasza Jakubiaka. Fani programu „Top Chef” i wszyscy, którzy znali Hieronimczaka, pozostają w głębokiej żałobie.
