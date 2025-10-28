Brytyjska aktorka Prunella Scales, znana z kultowej roli Sybil Fawlty w serialu „Hotel Zacisze”, zmarła w wieku 93 lat. Wiadomość o jej śmierci została przekazana przez jej synów – Samuela i Josepha. Zmarła spokojnie w swoim domu, otoczona miłością i troską najbliższych.

Jej odejście poruszyło miliony fanów, dla których rola Sybil była symbolem brytyjskiego humoru i aktorskiego kunsztu. Aktorka pomimo choroby, do ostatnich lat pozostawała aktywna zawodowo.

Gwiazda „Hotelu Zacisze” odeszła w Londynie

Prunella Scales zmarła w Londynie, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Aktorka cierpiała na chorobę Alzheimera, którą zdiagnozowano u niej w 2013 roku. Mimo tej diagnozy, Prunella nie zrezygnowała z życia publicznego i nadal pojawiała się u boku męża w telewizji.

Oświadczenie przesłane do agencji prasowej głosi, że „jej ostatnie dni były spędzone w komforcie i otoczone miłością”.

Kariera i życie prywatne Prunelli Scales

Kariera aktorska Prunelli Scales rozpoczęła się w teatrze Bristol Old Vic, gdzie zdobywała pierwsze szlify sceniczne. Jej talent dostrzegli szybko twórcy telewizyjni, co doprowadziło do zaangażowania jej do serialu „Hotel Zacisze”.

Prywatnie przez wiele lat była żoną aktora Timothy’ego Westa. Para nie tylko dzieliła życie osobiste, ale również zawodowe. Wspólnie prowadzili program „Great Canal Journeys”, dokumentując podróże po kanałach Wielkiej Brytanii i Europy.

Chociaż w 2013 roku Prunella Scales została zdiagnozowana z chorobą Alzheimera, kontynuowała występy w programie. Jej siła i pogoda ducha inspirowały widzów i bliskich.

Wspomnienie kultowej roli Sybil Fawlty

Największą sławę przyniosła jej rola Sybil Fawlty – stanowczej i sarkastycznej właścicielki hotelu – w brytyjskim sitcomie „Hotel Zacisze” (oryg. „Fawlty Towers”). Partnerowała w nim Johnowi Cleese’owi, który grał jej męża Basila.

Serial emitowany był w latach 70. XX wieku, ale do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych dzieł brytyjskiej komedii. Rola Sybil zapewniła Prunelli Scales trwałe miejsce w historii telewizji.

Jej charakterystyczny głos, błyskotliwa mimika i wyjątkowe wyczucie komizmu sprawiły, że postać Sybil stała się ikoną.

