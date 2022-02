Nie żyje Sebastian Banaszczyk, gwiazdor "Pierwszej miłości" i "Klanu". Miał 46 lat 

Artur Barciś po śmierci Jana Jangi- Tomaszewskiego opublikował na Facebooku mocny i poruszający wpis w którym pisze o stracie przyjaciela i zwraca się do palaczy. Aktor napisał wprost, że zbiórka pieniędzy na leczenie jego przyjaciela jest już niepotrzebna, a Jan Janga Tomaszewski zmarł na raka płuc. Sprawdźcie, co napisał Artur Barciś i jak na jego wpis zareagowali internauci! Artur Barciś o śmierci Jana Jangi-Tomaszewskiego Jeszcze kilka dni temu przyjaciele prosili swoich fanów o wsparcie zbiórki na rzecz Jana Jangi Tomaszewskiego, który walczył z rakiem i miał przerzuty do mózgu. Niestety, już następnego dnia wszystkie media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci słynnego aktora, który wystąpił m.in. w serialu "M jak miłość". Hej, Janku… Dziękujemy Ci za wszystko. Bracie, Przyjacielu, Kolego z Ateneum – koledzy z Teatru Ateneum w Warszawie potwierdzili informacje o śmierci Jana Jangi Tomaszewskiego. Jan Janga Tomaszewski zmarł w wieku 69 lat. Śmierć aktora poruszyła m.in. jego przyjaciela Artura Barcisia, który również występował w serialu TVP "M jak miłość". Aktor opublikował na Facebooku wpis, w którym zdradza, o co prosił swojego przyjaciele przez ostatnie 30 lat. Zbiórka już niepotrzebna. Nie zdążyliśmy, Janek umarł. Przez 30 lat błagałem go, żeby nie palił. Niech śmierć mojego przyjaciela będzie przestrogą dla palaczy. Janek umarł na raka płuc! A główną przyczyną tej śmiertelnej choroby było palenie papierosów. Nie wierzycie? To uwierzcie!- napisał aktor. Pod wpisem Artura Barcisia pojawiało się sporo komentarzy. - Miałem wielką przyjemność spotkać na swojej drodze tego Pana to był wspaniały facet i muzyk mam nadzieję że jest w pięknym miejscu...