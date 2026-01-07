Nie żyje 32-letni sportowiec Ligi Mistrzów. Tragedia na lotnisku wstrząsnęła światem sportu
Nie żyje Alex Felipe, 32-letni brazylijski futsalista, zwycięzca Ligi Mistrzów i reprezentant kraju. Do niespodziewanej tragedii doszło na lotnisku. Sportowiec osierocił żonę i dwoje dzieci.
Alex Felipe to brazylijski futsalista, który zasłynął jako jeden z czołowych zawodników swojej dyscypliny. W trakcie swojej kariery reprezentował barwy takich klubów jak Sporting Lizbona, z którym w sezonie 2018/2019 zdobył futsalową Ligę Mistrzów. Od 2020 roku był zawodnikiem rosyjskiego MFK Norilsk Nickel. Występował także w reprezentacji Brazylii, gdzie jego talent i zaangażowanie przyniosły mu uznanie wśród fanów i ekspertów.
Sportowiec był znany nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia na boisku, ale także jako oddany ojciec i mąż. Miał 32 lata i osierocił dwóch synów – Gabriela i Arthura. Teraz nadeszły tragiczne informacje o śmierci sportowca.
Śmierć Alexa Felipe. Tragedia na lotnisku
Do tragedii doszło 6 stycznia 2026 roku na lotnisku w rosyjskiej miejscowości Uchta. Alex Felipe wracał wraz z drużyną MFK Norilsk Nickel po rozegranym półfinale Pucharu Rosji. Tuż przed planowanym lotem powrotnym, sportowiec nagle stracił przytomność.
Świadkowie zdarzenia relacjonują, że natychmiast podjęto próbę reanimacji. Niestety, mimo szybkiej reakcji i wszelkich wysiłków służb medycznych, życia Alexa Felipe nie udało się uratować. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości.
Rodzina sportowca pogrążona w żałobie. Osierocił dwóch synów
Śmierć Alexa Felipe to nie tylko strata sportowca, lecz przede wszystkim ukochanego męża i ojca. Brazylijczyk pozostawił pogrążoną w żałobie żonę oraz dwóch synów: Gabriela i Arthura. Kluby, w których grał Felipe, organizują inicjatywy mające na celu wsparcie rodziny zmarłego. Fani również wyrażają chęć niesienia pomocy, by w tych trudnych chwilach bliscy sportowca nie zostali sami.
W mediach społecznościowych pojawiła się lawina kondolencji i wyrazów żalu. Fani Alexa Felipe wspominają jego niesamowitą grę i zaangażowanie.
