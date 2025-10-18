Pamela Genini była 29-letnią włoską modelką i przedsiębiorczynią. Rozpoznawalność zdobyła w młodym wieku – już jako 18-latka wystąpiła w programie "L'isola di Adamo ed Eva". Po udziale w show aktywnie rozwijała swoją karierę. Wspólnie z przyjaciółką prowadziła markę odzieży plażowej, a na co dzień pracowała również w agencji nieruchomości. Jej życie prywatne, jak wynika z informacji przekazanych przez media, było jednak burzliwe.

Makabryczna zbrodnia w Mediolanie. Policja znalazła ciało na balkonie

Do tragicznych wydarzeń doszło w apartamencie modelki w Mediolanie. 14 października 2025 roku sąsiedzi zawiadomili policję po usłyszeniu niepokojących dźwięków dobiegających z mieszkania. Po wyważeniu drzwi funkcjonariusze znaleźli ciało Pamelii Genini na balkonie. Obok niej stał jej były partner – Gianluca Soncina.

Pamela Genini zginęła od ponad 20 ciosów nożem. Ciosy były wymierzone w szyję, plecy, ręce i nogi, co zdaniem śledczych świadczy o wyjątkowej brutalności ataku. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni próbował popełnić samobójstwo, dwukrotnie dźgając się w szyję. Przewieziono go do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy.

Co wiemy o sprawcy? Gianluca Soncina i jego mroczna przeszłość

52-letni Gianluca Soncina to były partner zamordowanej modelki. Ich związek był według relacji zagranicznych mediów burzliwy i zakończył się wcześniej. Z informacji przekazanych przez agencję ANSA wynika, że Soncina miał już wcześniej grozić Genini i nachodzić ją w mieszkaniu. Jego zachowanie wzbudzało niepokój.

W dniu tragedii Pamela miała wchodzić do swojego apartamentu, rozmawiając przez telefon z innym byłym partnerem. Nie wiadomo, w jaki sposób Soncina dostał się do środka, jednak według śledczych mógł zdobyć zapasowy klucz, co sugeruje działanie z premedytacją. Po wejściu do mieszkania doszło do brutalnej napaści.

Po zatrzymaniu Soncina odmówił składania wyjaśnień, powołując się na prawo do milczenia. Jego motywy pozostają niejasne, ale z uwagi na wcześniejsze groźby oraz sposób, w jaki doszło do zbrodni, policja rozważa, że morderstwo było planowane.

Śledztwo trwa. Policja podejrzewa premedytację i wcześniejsze groźby

Trwające śledztwo koncentruje się na ustaleniu dokładnych okoliczności śmierci Pamelii Genini. Funkcjonariusze badają, w jaki sposób Gianluca Soncina wszedł do mieszkania modelki. Podejrzewa się, że mógł zdobyć zapasowe klucze, co może potwierdzać hipotezę o działaniu z premedytacją.

Media podkreślają, że modelka obawiała się byłego partnera, który w przeszłości miał ją nękać i grozić jej. To nie pierwszy przypadek, gdy ofiara przemocy ze strony byłego partnera nie otrzymała na czas odpowiedniej pomocy. Włoskie społeczeństwo jest wstrząśnięte brutalnością tego morderstwa.

