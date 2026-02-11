Szokujące wieści napłynęły z Indii. W miejscowości Adoor w stanie Kerala odnaleziono martwą Chinnu Papu, która miała zaledwie 24 lata. Ciało popularnej influencerki, obserwowanej na Instagramie przez ponad 225 tys. osób, zostało znalezione 9 lutego przez sąsiadów w jej wynajmowanym mieszkaniu. Zgon potwierdzili lekarze w szpitalu, do którego przewieziono ciało po makabrycznym odkryciu. Rodzina została powiadomiona o tragedii około godziny 14:00.

Znana indyjska influencerka Chinnu Papu nie żyje

Chinnu Papu zyskała rozgłos, publikując nagrania z codziennego życia na indyjskiej wsi. W mediach społecznościowych dzieliła się przepisami kuchni lokalnej oraz tematami związanymi ze stylem życia. Jej ostatni post pojawił się 3 lutego, na którym relacjonowała wizytę na lokalnym targu. Influencerka była znana z autentyczności i bliskości ze swoimi fanami.

Zmarła influencerka Chinnu Papu osierociła synka. Policja ustaliła okoliczności śmierci

Zaledwie miesiąc przed śmiercią Chinnu Papu rozwiodła się z mężem. Zamieszkała wtedy w wynajmowanym mieszkaniu razem z czteroletnim synem. W dniu tragedii chłopiec znajdował się pod opieką dziadków, ponieważ matka często wyjeżdżała na nagrania. Ojciec influencerki podkreślił, że „córka rzadko dzieliła się swoimi problemami z rodziną i większość spraw zachowywała dla siebie”. Rodzina twierdzi, że po rozstaniu była przygnębiona, ale nie pokazywała tego otoczeniu.

Policja wskazała, że przyczyną śmierci Chinnu Papu było samobójstwo. Jednak zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalne media, zgon został sklasyfikowany jako „nienaturalny”. Wszczęto postępowanie wyjaśniające, by szczegółowo zbadać okoliczności tragedii. Zrozpaczona rodzina, czteroletni syn, dwóch braci oraz rodzice pozostali bez odpowiedzi na pytanie, co skłoniło młodą kobietę do tak drastycznego kroku.

Pod ostatnim wpisem influencerki pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy nie kryją wielkiego żalu po śmierci Chinnu Papu i postanowili pożegnać gwiazdę sieci.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, odczuwasz lęk i smutek, masz myśli samobójcze nie czekaj, zadzwoń pod jeden z numerów pomocowych dostępnych bezpłatnie i czynnych całą dobę, siedem dni w tygodniu:

800 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

800 12 12 12 – Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

112 – W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

Zobacz także: Znamy przyczynę śmierci Catherine O’Hary. Walczyła z rakiem