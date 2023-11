Dorota Szelągowska w najnowszym wywiadzie zdradziła, ile razy w swoim życiu zmieniała miejsce zamieszkania! Choć cieżko w to uwierzyć to okazuje się, że gwiazda TVN przeprowadzała się już blisko... 30 razy! Dlaczego tak często podejmuje decyzję o przeprowadzce i co o zachowaniu projektantki wnętrz powiedziała jej terapeutka? Zobaczcie, co zdradziła Dorota Szelągowska! Myślicie, że w swoim gniazdku, które wyremontowała zaledwie kilka miesięcy temu zostanie na dłużej?

Reklama

Zaskakujące wyznanie Doroty Szelągowskiej

Dorota Szelągowska już od kilku lat jest jedną z największych i najpopularniejszych gwiazd TVN. Projektantka wnętrz w swoich programach pokazuje widzom, jak przeprowadzać remonty i jak odmieniać swoje mieszkania. Teraz okazuje się, że Dorota Szelągowska ma naprawdę spore doświadczenie jeżeli chodzi o remonty i przeprowadzki! Okazuje się bowiem, że gwiazda TVN zmieniała miejsce zamieszkania ok. 25 razy! Dlaczego?

Przeprowadzałam się dwadzieścia cztery albo dwadzieścia pięć razy. Mam prawie czterdzieści lat, więc wychodzi mniej więcej po dwa lata życia w jednym miejscu. Dla mnie to nic niesamowitego. Powiedziałabym, że to taki klasyk. Co jakiś czas muszę albo zrobić generalny remont, albo się przeprowadzić, bo mnie nosi- zdradziła w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla portalu plejada.pl.

Okazuje się, że gwiazda TVN temat swoich przeprowadzek postanowiła skonsultować nawet z terapeutką! Co specjalistka powiedziała, kiedy usłyszała ile razy Dorota Szelągowska zmieniała miejsce zamieszkania?

Kiedyś wydawało mi się, że może powinnam w końcu osiąść. Zastanawiałam się, czy moja potrzeba zmian ma jakiś głębszy psychologiczny sens. Rozmawiałam o tym nawet z terapeutką i ona zapytała mnie, czy mi to przeszkadza. Zgodnie z prawdą, powiedziałam jej, że niespecjalnie. Usłyszałam, że nie ma sensu więc z tym walczyć- przyznała w wywiadzie dla plejady.pl.

Jesteście zaskoczeni takim wyznaniem Doroty Szelągowskiej? Myślicie, że wkrótce usłyszymy o kolejnej przeprowadzce gwiazdy?

Zobacz także: Choinka Doroty Szelągowskiej to prawdziwe dzieło sztuki! To najpiękniejsze świąteczne drzewko jakie ostatnio widzieliśmy!

Dorota Szelągowska przeprowadzała się ok. 25 razy.

Instagram

Gwiazda TVN zaskoczyła szczerym wyznaniem.

x-news