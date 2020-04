Doda zdradza sekrety swojego ślubu dopiero po dwóch latach! Nawet ksiądz był ubrany "po cywilnemu"...

Jak dokładnie wyglądał jeden z najszczęśliwszych dni jej życia? Doda Rabczewska zdecydowała się, by opowiedzieć o nim magazynowi "Flesz" dopiero teraz. Wraz z Emilem zaprosili na ślub i wesele 50 osób. Wyczarterowali dla nich cały samolot! Goście byli przekonani, że lecą do Hiszpanii na przyjęcie z okazji kupna nowego domu. Jedynie rodzice Dody i ksiądz znali prawdziwy powód wycieczki.

Aby zachować szczególną dyskrecję, przyszli państwo młodzi nie zatrudnili wedding plannera, tylko wszystkim zajęli się sami. Podzielili się rolami: Emil pilnował spraw związanych z przylotem gości z Polski, a Dorota dbała o organizację ich pobytu na miejscu, w Marbelli.

Pamiętam, że z księdzem umówiłam się tak, że ubrany „po cywilnemu” wmiesza się w tłum na lotnisku, by nikt go nie poznał. Ale on cały czas do mnie dzwonił, bo bał się, że jak będą mu prześwietlać bagaż, to ktoś zobaczy, że ma ze sobą specjalny zestaw, który był mu potrzebny do udzielenia ślubu kościelnego – wspomina dziś ze śmiechem Doda.