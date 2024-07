Każdy szanujący się magazyn o gwiazdach ma rubrykę, w której wybrany "ekspert" ocenia stylizacje gwiazd z czerwonych dywanów. Co dwa tygodnie na łamach "Grazii" znana osoba obracająca się w modowych kręgach komentuje, to co w ostatnim czasie miały na sobie znane aktorki czy wokalistki. W najnowszym numerze pisma głos otrzymała Nicole Soszyńska, córka milionerki Doroty Soszyńskiej oraz właścicielka dwóch ekskluzywnych warszawskich butików.

Soszyńska postanowiła przyjrzeć się uważnie m. in.: Dodzie i Natalii Kukulskiej. Córka milionerki w stosunku do wokalistek wykazała się umiarkowaną krytyką.

- Nie jestem zachwycona tą stylizacją. Lubię rzeczy od projektantów, jednak t-shirt, z dużym logiem YSL uważam za przesadę! Przy koszulce z wyraźnym nadrukiem zrezygnowałabym ze złotego łańcucha. Za to szpilki są super! - komentuje stylizację Dody z koncertu Danuty Błażejczyk Nicole.

"Modowa ekspertka" nieco łaskawsza była dla Natalii Kukulskiej, która jakiś czas temu na konferencji "Fashion Designer Awards" pokazała się w szarej asymetrycznej sukience.

- Wokalistka wie, że asymetria jest modna. Pasek dobrze podkreśla sylwetkę. Najsłabszym elementem są za ciężkie kozaki. Wymieniłabym je na sandałki lub klasyczne szpilki.

Jak widać oceny stylizacji gwiazd dokonane przez Nicole Soszyńską są nijakie i raczej nie wzbudzają emocji. Zdecydowanie nie każdy powinien zabierać się za komentowanie kreacji z czerwonych dywanów. Nikt chyba nie przebije modowego duetu Horodyńskiej i Fijał, który potrafi często słusznie dogryźć, ale również i pochwalić. A wszystko z modowym przesłaniem. Zobacz: "Brak klasy! Wszystko wygląda jak podróbka"

Więcej zdjęć Dody w stylizacji z koncertu Danuty Błażejczyk: