Chociaż w Polsce każda gazeta ma swojego eksperta w dziedzinie mody to największą popularnością cieszą się recenzje Joanny Horodyńskiej i Ady Fijał. Naczelne modowe ekspertki w naszym kraju co dwa tygodnie na łamach magazynu "Party" wydają sądy na temat kreacji z czerwonych dywanów. W najnowszym numerze ekspertki wypowiedziały się o gwiazdach, które uwielbiają nosić drogie i markowe stroje. Jak przykład nieudanych stylizacji podsunęli (zaskoczeni?) Iwonę Węgrowską, która nie ukrywa, że lubi życie w przepychu.

Horodyńska komentując styl wokalistki nie zostawiła na niej suchej nitki oraz odniosła się do jej małżeństwa z Krzysztofem Madeyskim.

- Iwona wyszła za mąż za milionera. Tego się bałam, bo teraz urządzi paradę "firmowych zestawów" z logo na środku czoła. Zapowiedź tego mieliśmy, gdy pojawiła się z wybrankiem na lotnisku. Torba Gucci, szal LV. Tyle że na niej wszystko wygląda jak podróbka, choć może podróbką nie jest - pisze w swoim felietonie stylistka. To wynika z wnętrza. Na niektórych wszystko prezentuje się nie tak jak trzeba i nie wiem ile wysiłku trzeba, żeby to zmienić. Klasy nie można kupić nawet za milion dolarów. Szkoda, bo wtedy o niej pisałoby się inaczej. A tak znów muszę być niemiła - dodaje.

Podobnego zdania jest Ada Fijał, która również wytyka Węgrowskiej zamiłowanie do markowych rzeczy z olbrzymimi logotypami:

- Luksus nie jedno ma imię. Dla niektórych to imię musi być wypisane dużymi literami. Epoka logotypów większych od twarzy nie minęła, ma nawet nową fankę Iwonę. To styl dobrze znany, eksportowany od lat przez nowobogackich zza wschodniej granicy. Niestety przesiadka z beemki do bentleya i z bentleya do jeta nie gwarantuje modowego awansu i klasy. Ta często porusza się bardziej dostępnymi środkami transportu, za to z szybkim i w lepszym stylu. Szczęść logo młodej parze!;)